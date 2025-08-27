Lo que se sabe del compromiso entre Taylor Swift y Travis Kelce: cómo fue la pedida y cuándo será la boda

La noticia del compromiso entre Taylor Swift (35) y Travis Kelce (35) está dando la vuelta al mundo. La cantante y el deportista estadounidenses han sorprendido este martes 26 de agosto con el anuncio de su boda a través de redes sociales. "Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasia se van a casar", ha escrito la pareja en Instagram junto a unas románticas imágenes en un jardín de Lee's Summit (Missouri).

El impacto de la noticia confirma que esta será una de las bodas más destacadas de la década. De hecho, en pocas horas, la publicación de Instagram ha conseguido 26,5 millones de 'me gustas', lo que significa que es el decimoquinto post con más interacciones de este tipo de la historia de la red social.

Así fue la pedida

Tras el anuncio del compromiso, el padre de Travis Kelce, Ed Kelce, ha explicado cómo fue la pedida entre la pareja en el canal News 5 Cleveland. "La llevó a cenar, estaban a punto de salir, y él dijo: 'Salgamos a tomar una copa de vino'... Salieron, y fue entonces cuando él se lo pidió, y fue precioso", ha contado, aunque también ha asegurado que su hijo hizo la pregunta en casa.

"Empezaron a hacer videollamadas [por FaceTime] conmigo, con su madre y sus padres para asegurarse de que todos lo supieran", ha seguido diciendo Ed Kelce. "Verlos juntos es genial. Son simplemente dos jóvenes muy enamorados, que se encuentran en un lugar destacado que realmente no buscaban, pero que de alguna manera siguieron gracias a su éxito en sus respectivos campos".

Además, el padre del novio, de 74 años, también ha desvelado que Swift y Kelce se comprometieron hace casi dos semanas, por lo que parece haber coincidido en tiempo con la emisión del pódcast donde la artista desveló todos los detalles sobre su próximo álbum, The Life of a Showgirl. En el programa, la pareja no escondió su amor mutuo. De hecho, la cantante describió al deportista como el hombre con el que soñaba en las letras de sus canciones.

El anillo de pedida

El estatus de Taylor Swift y Travis Kelce se ha hecho notar en el anillo de pedida, ya que se trata de un increíble accesorio exclusivo de diamantes diseñado por el joyero Kindred Lubeck, de Artifex Fine, y el propio jugador de fútbol americano, según Page Six.

Tal y como aseguran algunos expertos en gemas, el encargo de Kelce podría alcanzar el millón de dólares por su piedra central. Se trata de un diseño vintage cuyos diamantes están tallados a mano.

Cuándo será la boda

Ni Taylor Swift ni Travis Kelce han revelado cuándo tienen planeado hacer efectivo su compromiso matrimonial. Sin embargo, todo apunta a que la pareja se dará el 'sí, quiero' en 2026.

Según las estimaciones de USA Today Sports, se podría garantizar que la cita tendrá lugar a partir de la Super Bowl LX del 8 de febrero de 2026, ya que el equipo de Kelce, Kansas City Chiefs, planea llegar al gran partido final por cuarta vez consecutiva. Por parte de la artista, su nuevo álbum verá la luz el 3 de octubre de 2025 y todavía se desconoce si saldrá de gira al año siguiente.