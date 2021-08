La divertida forma en la que Valentino Rossi ha anunciado que va a ser padre

El piloto de Moto GP, Valentino Rossi, ha anunciado que va a ser padre junto a la modelo Francesca Sofía Novello. La pareja ha dado la buena noticia a través de redes sociales, cuando la joven de 27 años ha entrado en la semana 20 de gestación.

"Después de una cuidadosa visita, podemos comunicaros que Franci está embarazada. ¡Esperamos a una niña!", ha escrito el piloto junto a varias fotos que han sido lo que más han dado que hablar.

Rossi, también conocido como 'El Doctor', ha hecho gala de su apodo vistiéndose con una bata blanca y con un fonendoscopio para auscultar a su futuro bebé. Por su parte, Francesca aparece de lo más sonriente con las manos sobre su barriguita.

Hace tan sólo unos meses, Valentino habló sobre s intención de ser padre en La Gazzeta dello Sport: “Ha llegado la hora de tener un hijo y pienso que Francesca es la mujer ideal, perfecta, para formar una familia”.

La retirada de Valentino Rossi

Estas declaraciones llegan junto con otra noticia que no ha gustado tanto a sus seguidores: su retirada. A sus 42 años, el italiano ha decidido que esta será la última temporada en la que compita en Moto GP, tal como él mismo confirmó el pasado 5 de agosto en la rueda de prensa del Gran Premio de Estiria: "He decidido parar al final de esta temporada".

Sin embargo, esta decisión no implica que no compita como es habitual hasta la última carrera: "Cuando estás encima de la moto siempre buscas el mejor resultado. He dicho que me retiro, no que me rinda. Cuando me subo a la moto no parece que me vaya a retirar a final de año, sino que voy a seguir más años. Así que la cosa no cambia mucho. Lo voy a seguir intentando hasta el final".