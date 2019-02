El divertido troleo de J Balvin a una conductora de Uber que no lo reconoció

"Un día normal de Uber". Con este título ha compartido J Balvin el divertido vídeo de su encuentro con una conductora de Uber que no lo reconoció. "Me tienes nerviosa desde que subiste al carro", se la escucha decir.

"Donde quieras que viajes has escuchado 'Mi Gente'". Esa es una de las frases de J Balvin en su tema con Cardi B y Bad Bunny, 'I Like It', y no le falta razón. El reggaetonero se ha convertido en muy poco tiempo en uno de los cantantes latinos más conocidos a nivel mundial.

Así, cuesta creer que una conductora de Uber no ha sido capaz de reconocer a mismísimo J Balvin. Además, el colombiano lucía su look habitual, con el pelo teñido con colores fluorescentes. Iba sentado en el copiloto, bromeando con la taxista, dándole pistas sobre su nombre... ¡Ella no se acordaba!

El colombiano ha querido compartir esta divertida situación con sus seguidores de Instagram, donde ha publicado el vídeo del momento editado con memes. "Un día normal en Uber", escribió, con un montón de iconos de risas.