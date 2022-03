Dua Lipa confiesa que su disco "está terminado al 50%"

Dua Lipa está que no para y mientras sigue de gira por Estados Unidos parece que también está sacando tiempo para continuar con el trabajo de su próximo disco.

Y eso es lo que ha comentado en el podcast Service95 en el que ha compartido micrófono con su amigo Elton John para promocionar su más reciente colaboración, uno de sus últimos hits. De hecho, fue Elton John quien le preguntó por el estado de producción de su tercer álbum a lo que la diva le respondió:

"Empieza a tomar muy buena forma y el 50% está terminado. Empieza a sentirse muy bien y estoy muy emocionada acerca de las nuevas canciones y siempre es emocionante mirar hacia el futuro buscando algo", le decía Dua Lipa a Elton John durante la charla.

Lo que sabemos hasta ahora

Como le ha ocurrido a la mayoría de los artistas, Dua Lipa también ha tenido que retrasar sus proyectos debido a la pandemia, pero, todo apunta a que más pronto que tarde tendremos novedades sobre el nuevo trabajo de la cantante.

Además, esta no es la primera vez que se conocen datos al respecto, ya que hace no mucho fue el mismísimo Joe Kentish, el nuevo presidente de Warner Music en Reino Unido, quien explicó para Variety que lo próximo de Dua Lipa "será algo completamente diferente". Incluso Dua Lipa se ha pronunciado sobre ello: "Con toda honestidad, quizás no sea lo que mis fanáticos quieren escuchar, pero no tengo prisa en estrenarlo”.