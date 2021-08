"Con dureza ante las llamas": Iker Casillas se une a sus vecinos para extinguir el incendio de Navalcruz

Iker Casillas es uno más de los voluntarios que están tratando de vencer al fuego que invade muchas zonas de Ávila. Navalacruz es el pueblo de Casillas y el portero se ha sumado a las labores de extinción del incendio que se declaró el pasado sábado 14 de agosto en diferentes municipios abulenses.

El que ha sido guardameta de la Selección Española, del Real Madrid y del Oporto ha compartido en su Instagram varias imágenes que muestran los daños de su pueblo, cómo están ayudando todas las personas de Navalacruz y ha contado lo orgulloso que está de su gente.

Además, ha publicado un emotivo mensaje de ánimo y de agradecimiento a todos los vecinos de Navalcruz, a los que considera "familia":

"Con dureza ante las llamas! Sin ningún miedo de ayudar y colaborar con la gente! Enormes aquellos que más sabían y que han guiado a los que no teníamos ni idea de coger un azadón! Por estas cosas son las que se siente uno orgulloso de que nos conozcan! Aunque siendo humildes, os digo que hubiéramos preferido estar en segundo plano! Y que esto no hubiera sucedido jamás! Ole vuestra gente! A TODOS! Nadie, aunque haya sido simplemente acercar agua, envolver los bocadillos o apartar una ramita seca, se puede sentir mal! Sois muy buena gente amigos de Navalacruz! Qué digo amigos! Familia! Será recordada como tantas otras historias! Y esta en especial, no gustara contar! Buenas noches a todos! Extensible a los ya formados y grandes servicios sociales que luchan contra los incendios constantemente! Fin del día. Descanso".

A través de Twitter también ha mostrado los trabajos que han ido realizando, como cortafuegos para evitar que avance más el fuego.