El pasado sábado 18 de septiembre Elena Furiase y Gonzalo Sierra se dieron el sí quiero tras cuatro años de relación y un hijo en común, Noah. La ceremonia tuvo lugar en la finca Monteenmedio, en Vejer de la Frontera, Cádiz, donde acudieron amigos y familiares de la pareja como Alba Flores, que pronunció un emotivo discurso, o Lola Orellana, hija de Rosario Flores y la prima menos mediática de Elena.

La revista ¡Hola! ha cubierto en exclusiva este evento y Elena Furiase les ha concedido una entrevista hablando de su familia y por supuesto de Gonzalo y de su historia de amor. "No fue una cosa lo que me enamoró de él, fue un conjunto. La situación, la circunstancia… Él me salvó de un momento en el que yo no estaba demasiado bien, en muchos sentidos, y, sin querer, en ese momento lo vi claro. Iba a ser él", ha revelado.

Cómo empezó su historia de amor

Gonzalo Sierra y Guillermo Furiase, hermano de Elena, son muy amigos desde hace muchos años. De hecho, ambos forman parte del grupo Albha, un grupo de rock "albhino", como se autodefinen, en el que Guillermo es la voz y Gonzalo toca el bajo.

Elena ha reconocido que siempre le había gustado Gonzalo, pero que siempre había sido de una forma inocente y que nunca llegó a fantasear con el amigo de su hermano: "Era más un juego, pero reconozco que siempre me gustó. Hasta que un día me dijo que él sentía eso mismo por mí… ¡y nos vimos de maneras distintas!"

La original pedida de matrimonio

La actriz también ha desvelado cómo le pidió matrimonio Gonzalo. Lejos de planear un viaje o alguna cena especial, fue de lo más íntimo y entrañable: "Sonaba My Heart Will Go On, la canción de Céline Dion en Titanic. Le estaba dando de cenar a Noah y él se acercó con un anillo que había hecho con cuerdas de una guitarra y me lo pidió…"

"También me dijo, por el anillo, que no le había dado tiempo a más. A mí la verdad que me encantó. Nunca he sido materialista en ese sentido, y ese anillo de cuerda de guitarra lo sigo guardando, aunque es imposible de poner", ha confesado.