Elena Rivera comparte el testimonio de una víctima de una violación que ha decidido hablar tras ver 'Alba'

Alba ha servido para que una víctima de la violencia sexual rompa su silencio. Le ha escrito a Elena Rivera , protagonista de la serie, que ha querido compartir su relato a través de redes. "La víctima no debería nunca cargar con la culpa. Pedid ayuda y denunciad".

NO SE LO HABÍA CONTADO A NADIE EN DOS AÑOS

Elena Rivera es víctima de una violación múltiple en la serie Alba (Atresmedia Premium). La actriz se mete en la piel de alguien que sufre un abuso sexual, lo que ha hecho que se sienta aún más cercana a la víctima.

Una de ella le ha escrito en redes sociales para contarle su caso y ella ha querido compartirlo con todos sus seguidores en señal de denuncia. "Ufff... La víctima no debería nunca cargar con la culpa. Pedid ayuda y denunciad", escribe Elena Rivera, a la que la víctima da las gracias por haber hecho esta serie turca Fatmagul.

En el mensaje enviado a la actriz, le cuenta que en el verano de 2019 fue víctima de una violación y que nunca lo había contado hasta ahora.

"A día de hoy, y después de ver (y seguir viendo) Alba puedo decirlo claro, cosa que nunca había hecho. No había hecho porque jamás se lo había contado a nadie, no me sentí capaz y cargué con aquella noche yo sola, hasta hace un par de semanas, después de ver unos capítulos de Alba, pedí cita en mi psicólogo y le conté todo a mi psicóloga", le cuenta la víctima.

La serie, dice, le ha dado el impulso para dar el primer paso: "Sigue sin ser fácil, no lo he contado a nadie más. Pero para mí, gracias a ti y gracias a Alba, ya he dado un paso muy grande que es contarlo después de dos años".