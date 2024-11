Emilia, puro fuego en su actuación en los Latin Grammy, en medio de rumores de ruptura con Duki

El poder femenino vuelve a dominar el escenario de los Latin Grammy.

Este jueves se ha celebrado en el Kasey Center de Miami el 25 aniversario de los premios más importantes de la música latina, que han reconocido a artistas como Juan Luis Guerra -con cuatro galardones-, o Nathy Peluso y el productor Edgar Barrera, con tres cada uno.

Entre las actuaciones destacadas de la noche se encuentran el show de Quevedo, el dúo de Joe Jonas y Elia Taubert -Mejor Nuevo Artista- o el conjunto formado por Becky G y los hermanos Ángela Aguilar y Leonardo Aguilar, junto al compositor Edgar Barrera, que interpretaron su éxito global Por el contrario.

Emilia en los Premios Latin Grammy 2024 | Getty

A pesar de que el nivel era algo, la actuación que más movimiento levantó entre el público fue la de Emilia, que pisó el escenario derrochando fuerza al ritmo de su mega hit No Se Ve.

Así ha sido la actuación de Emilia en los Latin Grammy

La cantante argentina dominó la pista ajena a los rumores de las redes sociales, que apuntan a una posible ruptura con Duki por una infidelidad no confirmada.

Muchos seguidores han visto a la cantante con una expresión triste a su paso por la alfombra roja de la gala Person of the Year, que reconocía a Carlos Vives, pero de momento ella no se ha pronunciado.