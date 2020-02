Esto es lo que le importa a Pablo Alborán ‘qué animal prehistórico eres’

Los filtros para descubrir "qué celebrity te pareces" , "qué personaje de Harry Potter eres" o "qué meme eres" han llenado Instagram de vídeos. Sin embargo, este juego no acaba de convencer a Pablo Alborán , que ha hecho su propio filtro de "qué animal prehistórico eres" para mostrar que no le interesa este entretenimiento viral . Su publicación ha provocado divertidos comentarios.

¿Has probado alguno de los filtros de Instagram para descubrir un poco más sobre ti? Para saber qué princesa de Disney eres o a qué Pokémon te pareces. Si no lo has hecho todavía, eres una de las pocas personas que no se ha divertido con este juego, que a Pablo Alborán no le gusta.

El cantante ha compartido un divertido vídeo en el que expone que está cansado de ver este entretenimiento en Instagram. Pero para hacerlo, se ha creado su propio filtro con un papel en la frente, en el que ha escrito a mano "¿Qué animal prehistórico eres?". Sin embargo, no le ha salido ningún mamut o un dinosaurio, si no una respuesta concisa y clara: "¿A quién carajo le importa?".

Con esta publicación, Pablo Alborán ha mostrado su sentido del humor, que ha sido aplaudido muchas caras conocidas, como Danna Paola o Fernando Tejero.