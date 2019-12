Greta Thunberg, nombrada 'Persona del Año' por la revista 'Time'

Como cada año, la revista 'Time' escoge a una persona o movimiento que haya acaparado gran atención durante los últimos 12 meses. En este caso, la prestigiosa publicación ha considerado que la joven activista Greta Thunberg porque "ha logrado convertir una vaga preocupación sobre el planeta en un movimiento mundial que exige un cambio global".

"Thunberg no es líder de ningún partido político o grupo de defensa. No es la primera en hacer sonar la alarma sobre la crisis climática ni la más cualificada para solucionarlo. No es científica ni política. No tiene acceso a las herramientas de influencia tradicionales: no es multimillonaria ni princesa, ni una estrella del pop ni siquiera una adulta. Es una adolescente común que ha reunido el coraje para decir la verdad al poder, y por eso se ha convertido en el icono de una generación", recoge el editor jefe de Time en la apertura del número dedicado a la activista.

Por su parte, Greta ha querido agradecer este nombramiento a través de Twitter, publicando la portada de esta nueva edición con un breve mensaje: "¡Guau, esto es increíble! Comparto este gran honor con todos los que participan en el movimiento Fridays For Future y los activistas climáticos de todas partes"

Este nombramiento coincidía con su participación en la Cumbre del Clima celebrada en Madrid, donde hizo un discurso más calmado y reflexivo: "Ahora sé que la gente cuando da un discurso tiene que empezar con algo emotivo, con palabras como '¿cómo se atreven?' Pero hoy no voy a hacerlo porque la gente se queda solo con este mensaje", empezaba diciendo haciendo referencia a la icónica frase de su discurso en la cumbre de Nueva York.

A pesar de que son muchas las personas que aplauden que Greta se haya convertido en el icono de una generación dando voz a miles de adolescentes y jóvenes que piden que los líderes políticos y de las empresas empiecen a tomar medidas reales, también tiene un buen número de detractores.

Entre este último grupo se encuentra el Presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, que dijo que "es impresionante que la prensa dé espacio a una mocosa como ella", a raíz de que Thunberg denunciara públicamente el aumento de la violencia contra los indígenas en el país sudamericano:"Los indígenas están siendo literalmente asesinados por intentar proteger el bosque de la deforestación ilegal. Una y otra vez. Es una vergüenza que el mundo permanezca en silencio ante esto", escribió la joven en Twitter.

