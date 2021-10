El pasado sábado 9 de octubre Halsey apareció en el famoso late show Saturday Night Live, donde interpretó I'm not a woman, I'm a God y Darling, junto a Lindsey Buckingham.

En ambas actuaciones la artista apareció espectacular. En la primera enfundada en un mono negro con detalles de cuero, mientras que en la segunda lo hacía con un vaporoso vestido del mismo color con pamela a juego y un pronunciado escote.

Unos looks que no pasaron desapercibidos por sus miles de seguidores, quienes elogiaron que la cantante haya recuperado su figura tan solo tres meses después de haber dado a luz a Ender, su primer hijo.

Sin embargo, Halsey ha querido mostrarse de lo más sincera con sus fans, y tras la actuación ha publicado un extenso mensaje en Instagram acompañado de varias fotografías donde se puede ver su cuerpo posparto con el vientre todavía abultado y con estrías.

"Estoy publicando esto porque no importa lo que haga, la gente va a hablar de mi cuerpo. Es un síntoma confuso estar en el ojo público, así que en lugar de quejarme, ¡os voy a dar algo real de qué hablar! Hice SNL hace dos noches y mucha gente se apresuró a decir lo bien que me veía. Ese fue un sentimiento extraño", ha empezado explicando la artista.

"He sentido mi cuerpo como el de un extraño durante mucho tiempo. A veces quiero ser tan honesta que hasta comparto demasiado, pero esto es importante. La primera imagen de esta publicación es días después de que naciera mi bebé. Mucha gente no sabe que todavía te sigues viendo embarazada durante un tiempo. Mi cuerpo todavía está cambiando y dejo que lo haga. No tengo ningún interés en hacer ejercicio ahora mismo. Estoy demasiado cansada y demasiado ocupada jugando con mi querido hijo", ha continuado.

"Dicho esto, el cuerpo detrás de todos esos cumplidos de la otra noche vestía un atuendo hecho a medida y estaba perfectamente iluminado después de muchas pruebas, para que pudiera sentirme bien y hacer mi trabajo. No quiero alimentar la ilusión de que debes sentirte y verte "genial" inmediatamente después del parto. Esa no es mi narrativa actualmente. Si me ha estado siguiendo porque también eres madre y le gusta lo que estoy haciendo, que sepas que estoy de su lado", ha confesado para explicar por qué se le veía tan bien durante la actuación.

Por último, Halsey ha querido transmitir la importancia de que no importa no recuperar el cuerpo previo al embarazo: "¡Nunca recuperaré mi “cuerpo antes al bebé” por mucho que cambie físicamente porque ahora he tenido un bebé! Y eso me ha cambiado para siempre; emocional, espiritual y físicamente. Ese cambio es permanente. ¡Y no quiero volver!".