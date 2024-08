¿Han roto Sara Carbonero y Nacho Taboada? Lo que se sabe sobre el fin de su relación

Sara Carbonero y Nacho Taboada habrían roto su relación tras dos años, cuando se confirmó su noviazgo. Ambos han mantenido su relación en el máximo secretismo posible, y eso ha provocado que ahora su ruptura también esté generando dudas.

El músico Nacho Taboada habló por primera vez de Sara Carbonero en 2023. Explicó que intentaban vivir su romance con "naturalidad". "La vida me ha llevado por este camino. He conocido a una persona muy especial y desde el primer momento sabía que esto iba a pasar. Lo llevo con discreción, con mi forma de ser, siempre ajena a ese mundo. Intento no leer mucho, pasar desapercibido. Ambos tratamos de vivir con la mayor normalidad que podemos", dijo.

Hace cuatro días, la presentadora de televisión publicó unas fotografías con un vestido blanco de flores en el que destacaba la belleza de la naturaleza. El músico, por su parte, comentó la publicación de Instagram con dos emoticonos, uno de ellos un corazón rojo, en medio de los rumores sobre su ruptura.

El anuncio de la ruptura

Apenas unas horas después de esta interacción pública de la pareja en redes sociales, la revista Hola anunció que la presentadora y el músico habían puesto punto y final a su noviazgo a modo de confirmación de las especulaciones que llevaban sonando varios días.

Según el medio, Sara Carbonero y Nacho Taboada habrían terminado su relación en buenos términos y manteniendo una bonita relación de amistad. El motivo de la ruptura sería que ambos se encuentran en distintos momentos vitales en sus vidas tras dos años desde que iniciaron su romance.

Polémica sobre la exclusiva de la noticia

Tras hacerse pública su ruptura, un periodista especializado en noticias del corazón ha criticado que la propia Sara Carbonero desmintió la noticia para que no la hiciera pública. "Vergüenza. Esta información la iba a sacar yo en exclusiva la semana pasada. La propia Sara y su equipo me lo desmintieron casi acusándome de estar loco. Cómo les gusta manejar los tiempos a su antojo y contar las cosas donde otro día van a poder facturar...", ha escrito este martes.

"Después de ponerme en contacto con su entorno, según esta fuente, la propia Sara le insta a parar la publicación por mí, dando a entender que si no iba a meter la pata. Eso me transmiten. ¿Será cosa de Sara o de su entorno? Eso ya no lo sabemos", se pregunta el periodista Arnau Martínez, que afirma que la noticia de su ruptura sí es verídica.

"Además, me dan a entender que cómo va a ser eso, si han estado juntos de compras esa misma mañana y él le ha comentando su última foto de Instagram. Hoy el discurso ya es distinto", dice en referencia al último movimiento público de la pareja en redes sociales.

Nuevas declaraciones desmienten la ruptura de Sara Carbonero y Nacho Taboada

Aunque ninguno de los dos implicados se ha pronunciado al respecto oficialmente, este martes por la noche la revista Semana ha desmentido la noticia de su ruptura, asegurando que Sara Carbonero y Nacho Taboada siguen juntos.

"Fuentes cercanas" al entorno de la presentadora han confirmado que la pareja no ha roto y que está "tan feliz y enamorada como siempre". Según informan, los rumores de su ruptura han trascendido porque hace mucho tiempo que no se ve junta a la pareja, aunque esto podría justificarse alegando que Sara Carbonero está muy centrada en temas personales y familiares.