Nacho Taboada habla por primera vez de su relación con Sara Carbonero

Hace ya un año que la relación de Sara Carbonero y Nacho Taboada saltó a los medios. La periodista y el músico fueron fotografiados a principios de abril de 2022 disfrutando de una noche de fiesta en Madrid y pronto una revista confirmó el noviazgo publicando una imagen de la nueva pareja besándose.

La foto confirmó la relación en el mes de junio y el músico la oficializó en octubre a través de una publicación en Instagram. Taboada compartió una selección de fotos de su escapada a Copenhague y la última imagen del álbum resultó ser una imagen de Sara Carbonero.

La operación de urgencia a la que Sara Carbonero tuvo que ser sometida el pasado noviembre tras una revisión médica llevó a Nacho Taboada a ser fotografiado en las puertas de la clínica y, aunque la pareja nunca ha sido dada a hablar de su vida privada, el músico no se ocultó a los periodistas que siguieron la evolución de su compañera de cerca.

Ahora Nacho Taboada ha dado un paso más en su relación y ha hablado abiertamente de Sara Carbonero en una entrevista.

El músico de Zaragoza se ha referido a la periodista en una entrevista en El Heraldo de Aragón, en la que ha hablado de su concierto de su banda su banda Colectivo Panamera este sábado 29 de abril en la Casa del Loco de la capital mañana.

"Lo vivo con naturalidad, sabiendo dónde estoy. La vida me ha llevado por este camino. He conocido a una persona muy especial y desde el primer momento sabía que esto iba a pasar", ha dicho refiriéndose a Sara Carbonero. "Lo llevo con discreción, con mi forma de ser, siempre ajena a ese mundo. Intento no leer mucho, pasar desapercibido. Ambos tratamos de vivir con la mayor normalidad que podemos".

Sara Carbonero no ha hablado de la relación aunque sí la ha oficializado en sus redes. El pasado marzo publicó una serie de fotos de ambos disfrutando de una noche de amigos en un restaurante italiano de Madrid.