La historia del nombre artístico de Raphael o cómo una marc hizo que cambiase la F por PH

Miguel Rafael Martos Sánchez, artísticamente conocido como Raphael, fue uno de los primeros ídolos musicales en una España que, en torno al año 1960, cuando el cantante comenzó su carrera musical, no tenía referente alguno en el ámbito de la música. De hecho, muchos de sus seguidores le consideran el gran divo de la música española, en parte, por la cantidad de clásicos que nos ha dejado a su paso: Mi gran noche, Digan lo que digan, Los hombres lloran también, Escándalo, o Yo soy aquel.

A pesar de que la trayectoria profesional, artística, y musical de Raphael es bastante conocida, hay un dato que aún genera dudas. ¿Por qué transformó su nombre y cambio la F por PH? ¿Cuál es el verdadero origen de su nombre artístico?

La verdadera historia de 'Raphael'

La respuesta llega de la mano del presentador español Bertín Osborne, que le planteó la pregunta en una entrevista en 2016. "¿A qué se debe la ‘ph’ de tu nombre artístico? Creo que es por una compañía, ¿puede ser?", quiso saber.

“No exactamente”, respondió el globalmente conocido. “Mi nombre es Rafael Martos Sánchez Bustos Martínez Bravo. Yo empecé grabando en Philips, donde tenía un mánager maravilloso. Una vez le pregunte: '¿Por qué si pone Philips, se le ‘Filips’?’. Y me contestó: ‘Porque la ‘ph’ se lee como ‘f’. De hecho, en latín, también se lee así. ¿Entonces yo le contesté: ‘Si yo en vez de la ‘f’, me pongo ‘ph’, ¿me leen en todas partes?, explicó el artista.

“Me comentó que me leerían en inglés, en francés, en italiano y, generalmente, en todas partes. Entonces, me quedé con el nombre artístico de Raphael, porque así no utilizo apellido, mi nombre queda una letra más larga, y así encima se me lee en todo el mundo. Fíjate en lo que pensaba cuando ni si quiera había grabado mi primer disco”.