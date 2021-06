Qué puede pasar ahora con la tutela de Britney Spears tras su desgarrador testimonio

Britney Spears declaró por sorpresa ante una jueza de Los Ángeles para pedir el fin de la tutela que lleva ejerciendo su padre sobre ella desde hace 13 años. En su desgarrador testimonio en el que la cantante aseguró estar "traumatizada", Spears desveló al mundo que había sido forzada a trabajar, que no tenía permiso para casarse o tener más hijos y que su padre disfrutaba viendo su sufrimiento. Ahora, la cantante espera la respuesta de la justicia y espera recuperar el control de su vida.

El mundo quedó conmocionado por el doloroso testimonio de la cantante y el movimiento Free Britney ha ganado nuevos adeptos dispuestos a luchar con Spears por el fin de su tutela. Todos esperan que por fin acabe el control sobre la vida de la cantante, pero ¿recibirá Britney la ansiada 'libertad'? Los abogados especializados Alexander Ripps y Christopher Melcher dan detalles a BBC de qué es lo que puede pasar ahora.

El relato de Britney Spears sirvió para dejar claro que no está de acuerdo con la tutela, ahora deberá presentar una solicitud para terminar con esa orden y después, se convocaría la audiencia. En esa solicitud, la cantante deberá enumerar los hechos que demuestran que esa tutela ya no se requiere o que esos motivos por los que se estableció hace 13 años ya no existen.

Britney se niega a una evaluación mental

Una vez presentada la solicitud, las partes interesadas tendrían la oportunidad de presentar alegaciones. El problema con el que se puede encontrar Britney Spears para que finalice su tutela es que se opone, tal y como dijo en su testimonio, a ser evaluada de nuevo y no se la puede obligar a asistir a una evaluación. Esa negativa podría jugar en su contra y podría considerarse un hecho fundamentado para negarle la solicitud del fin de la tutela.

Leslie Salzman, experta en derecho, explica a The Wrap que lo que no se entiende en el caso de la tutela de Britney es que se haya considera que es apta para realizar todo el tipo de actividades profesionales que ha desarrollado en los últimos 14 años pero necesitara que otra persona adulta gestionara su vida y sus finanzas.

Las tutelas son para discapacitados cognitivos

"Las tutelas son para personas que no pueden hablar por sí mismas: los enfermos, los ancianos o los discapacitados cognitivos", asegura Neama Rahmani, abogada en Los Ángeles que puntualiza: "Personas que quizás han tenido demencia, han sufrido un derrame cerebral o tienen una enfermedad mental grave o una discapacidad mental. Esos son los tipos de personas para las que está diseñada una tutela".

Sin embargo, esta tutela se ha mantenido durante tantos años que para retirarla el jurado pedirá pruebas. "Creo que el tribunal sentirá que después de un período de 13 años necesitarán pruebas bastante sólidas que demuestren que no se hará daño ni tomará un mal camino, si eliminan (la tutela). Para hacer eso, creo que van a necesitar que un investigador pase algún tiempo con [Spears] para determinar si simplemente deben reducir el control o eliminar las tutelas por completo", dice la abogada Sarah J. Wentz a The Wrap.

Las tutelas se imponen para garantizar el bienestar y la independencia de la persona, en caso de Britney Spears parece justo lo contrario por lo que no debería mantenerse. Queda por saber si el jurado lo entiende así o si prefiere certificar médicamente que la salud mental de la cantante está bien —con una evaluación médica— antes de levantar la tutela.