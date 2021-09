Jennifer Aniston, de cerca: su edad, su dieta, sus motivos para no tener hijos y lo que dice de tener novio

Jennifer Aniston es mucho más que Rachel Green. La actriz de Friends ha conseguido que su mítico personaje no se olvide con los años, a la vez que su carrera sigue creciéndose. Ha llegado a estar nominada al Oscar por Cake, una razón para vivir, y ahora triunfa con la serie The Morning Show , en la que comparte pantalla con Reese Whiterspoon.

NO QUEDA CON AMIGOS NO VACUANDOS

Por mucho que pasen los años, Jennifer Aniston sigue siendo la actriz del momento. Debutó en Friends en 1994 y 27 años después triunfa con otra serie de televisión. Trabaja de nuevo con Reese Whiterspoon, que interpretó a la hermana de Rachel Green en la sexta temporada de la serie de los chicos de Nueva York y que ahora es su compañera en The Morning Show.

Las dos hacen un tándem perfecto, tanto que la intepretación de Aniston en esta serie le valió el premio a Mejor actriz de drama en los Premios del Sindicato de Actores de 2020. Y eso que decían que cuando coincidieron en Friends no se llevaron bien...

La noche de los SAG Aniston acaparó titulares no sólo por su galardón, también por otros dos hechos: su reencuentro en el backstage con Brad Pitt, con quien estuvo casada entre los años 1998 y 2000, y sus pezones, que ya habían tenido gran relevancia en Friends y que convirtieron a la actriz en pionera del movimiento #FreeTheNipple (liberad el pezón).

Jennifer Aniston recoge el premio a Mejor actriz de drama por 'The Morning Show' // Gtresonline

“¡No sé ya qué decir! Tampoco sé por qué debería avergonzarme de ello, es solo mi pecho”, explicó Aniston en Vogue cuando le preguntaron sobre su papel en este movimiento liberador.

'Friends' no fue el primer papel de Jennifer Aniston

Rachel Green, su personaje en Friends, no fue el primer papel de Aniston delante de las cámaras. La actriz, reina también de las comedias románticas, tuvo su primer trabajo en 1988 en la película Mi amigo Mac, salía bailando con un grupo de jóvenes. Luego ya llegó la serie Molloy, que grabó con Mayim Bialik antes de que esta se convirtiese en Blossom.

Jennifer Aniston y Mayim Bialik, en la serie 'Molloy' // Molloy

En esa primera serie Aniston tenía 21 años, ahora tiene 52. Nació el 11 de febrero de 1969. En Friends empezó con 25 y terminó con 35 años.

La dieta y la rutina de ejercicios de Jennifer Aniston

Cuando uno escucha la edad de Jennifer Aniston, la pregunta es inevitable. ¿Cuál es la rutina de ejercicios y la dieta de la actriz?

La respuesta la ha dado ella misma en numerosas ocasiones. El pasado agosto contó en Vogue UK que sigue una dieta muy sana y la rutina de ejercicios 15-15-15.

Y por dieta sana no significa que sea una dieta de restricciones. Según contó en junio, está dando la oportunidad de disfrutar el pan como nunca antes. "Todos se asustan con la cesta de pan", aseguró en la revista People. "Y ya no tengo miedo. Por supuesto, tiene que ser con moderación". Esto quiere decir que de vez en cuando come un sándwich o un plato de pasta.

El método 15-15-15 que sigue para mantenerse en forma consiste en dividir cada sesión de cardio en tres partes: 15 minutos de elíptica, 15 minutos de running y 15 minutos de spinning. Su rutina de entrenamiento termina siempre con una sesión de sauna.

Como no lo puede hacer todos los días, por una cuestión de agenda, tiene un plan B complementario: cada mañana a dar un largo paseo antes del desayuno con sus tres perros Clyde, Sophie y Lord Chesterfield.

Jennifer Aniston y sus motivos para no tener hijos

Si algo se ha preguntado el público sobre Jennifer Aniston ha sido siempre por qué no ha tenido hijos. Cada vez que ha aparecido en una alfombra roja con más barriga de lo habitual, se ha tenido que enfrentar a rumores de embarazo.

Los calló todos de golpe en 2016 al publicar una carta titulada Para que conste en la edición estadounidense de HuffPost. El artículo de la actriz, en ese momento casada con Justin Theroux, empezaba aclarando que no estaba embarazada y continuaba refiriéndose a un detalle importante que afecta a ella y a todas las mujeres

"A lo que voy con este tema: somos completas con o sin pareja, con o sin hijos. Tenemos que decidir por nosotras mismas qué es bello en lo que a nuestro cuerpo se refiere. Esta decisión es nuestra y sólo nuestra. Tomemos esta decisión por nosotras mismas y por las chicas que nos miran como un ejemplo a seguir. Tomemos esta decisión de forma consciente, lejos del ruido de los tabloides. No tenemos que estar casadas o ser madres para estar completas. Tenemos que definir nuestro propio y fue feliz y comió perdiz", escribió la actriz, que también dijo sentirse molesta porque le hagan sentir inferior porque su cuerpo esté cambiando y/o se haya comido una hamburguesa y le hagan una foto desde un ángulo raro.

Las parejas de Jennifer Aniston y lo que dice de tener novio

La carta de Jennifer Aniston la publicó cuando estaba casada con el también actor Justin Theroux. Se casaron en 2015, cinco años después de divorciarse de Brad Pitt, y se separaron en 2017.

Justin y Brad han sido las dos bodas de Jennifer Aniston, que ha tenido otras dos parejas oficiales: el actor Daniel McDonald Tate Donovan, entre 1995-1998, y compositor y cantante John Mayer, entre 2008-2009.

Jennifer Aniston y Justin Theroux, en 2017 // Getty Images

A estos hay que sumar otros idilios en el mundo del cine, como Paul Rudd, Bradley Cooper o Gerard Butler. Hoy no quiere a nadie dentro de la industria. La actriz de 52 años lo tiene muy claro.

"No tiene por qué ser alguien que pertenezca a este mundillo. Estaría bien que no lo fuera. Creo que las relaciones entre figuras públicas y no públicas pueden funcionar. Quiero decir, ha sucedido. Eso sería bueno para mí", dijo en People durante la promoción de la segunda temporada de The Morning Show.

David Schwimmer, el 'crush' de Jennifer Aniston en 'Friends'

En la lista de amores de Jennifer Aniston, muchos sueñan con incluir a David Schwimmer especialmente después de que en el reencuentro de la serie, el actor reconociese que durante la primera temporada estuvo muy enamorado de su compañera. Ella también sentía lo mismo por él. Si no pasó nada fue porque en aquel momento ambos tenían pareja. “Nunca cruzamos ese límite. Respetamos eso", contó Schwimmer.

El sueño de ver a Rachel y a Ross juntos en la vida real se hizo un poco más real este verano cuando publicaron en redes sociales una foto de ambos abrazados. Todo fueron rumores y sueños de los fans, según confirmó Aniston en una entrevista con Entertainment Tonight.

"Fue raro, no me lo podía creer. ¿Cómo iba a ser verdad? Él es como mi hermano", dijo la actriz, que aún así entiende la postura de los fans. "Lo entiendo. Esto simplemente es la prueba de lo esperanzadas que están las personas por las fantasías, por que los sueños se hagan realidad", añadió la intérprete que mantiene una estrechísima relación con sus compañeros, especialmente con Courteney Cox (Monica) y Lisa Kudrow (Phoebe). Las tres quedan habitualmente y comparten fotos como estas en redes.

¿Por qué no queda con amigos que no se vacunan?

El papel de Jennifer Aniston va más allá de las pantallas. Del mismo modo que en 2016 recordó que las mujeres no son menos por no tener pareja o no tener hijos, en 2021 la actriz se ha convertido en activista en la lucha contra el coronavirus.

El pasado agosto se hizo viral cuando a través de Instagram Stories aseguró que no queda con amigos no vacunados. “Porque si tienes la variante, aún puedes contagiarme a mí. Puede que yo me ponga mínimamente enferma pero no tendré que ingresarme en el hospital ni me moriré. PERO PUEDO pegárselo a alguien que no se haya vacunado o cuya salud esté comprometida (o tenga una afectación previa), y así estaría poniendo sus vidas en riesgo. Esta es la razón por la que me preocupo. Tenemos que preocuparnos más que solo por nosotros mismos”, dijo a un seguidor que le preguntó por qué no queda con amigos no vacunados.