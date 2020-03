Jennifer Lopez menea sensualmente las caderas sin saber que su amiga le estaba grabando

Imagen no disponible / Atresmedia

Loren Ridinger, amiga de JLo y fundadora de Motives Cosmetics, ya nos regaló hace un mes otro vídeo de la cantante bailando despreocupada, sin imaginar que había “una paparazzi” filmando la escena. Esta vez, la cantante se da cuenta a mitad de la grabación y le grita “¡Para!” a Loren.

Sin embargo, Jennifer parece estar contenta con el resultado porque no solo no le ha importado de Loren subiera el vídeo a su Instagram, sino que la cantante no ha tardado en compartirlo también.

Con más de 140.000 visualizaciones, el sensual vídeo de Jennifer Lopez durante su “noche de chicas” el sábado en el restaurante/bar Casa Tua en Miami ¡nos acaba de alegrar el lunes! ¡Si incluso tenemos foto de ambas en el lavabo! Al final, famosos o no, las amigas son las amigas…