Josie habla de la enfermedad que le ha apartado de la televisión los últimos meses

Josie es uno de los rostros más habituales de Zapeando, mesa a la que se une al menos una vez a la semana para comentar los estilismos de las celebrities, comentar alfombras rojas e incluso dar recomendaciones de belleza o capilares tanto a los colaboradores como al presentador, Dani Mateo.

Sin embargo, su sección de moda se vio paralizada durante meses. El modisto Eduardo Navarrete cogía el testigo de lo que parecía que iba a ser una despedida definitiva. Pero no.

Josie tenía motivos para no acudir al programa. El estilista rasé estaba recuperándose de una dolencia que le impedía hacer su trabajo con normalidad. "He engordado 11 kilos. Casi me muero", anunciaba Josie, despertando la preocupación de sus compañeros de programa.

"Colapsé. Se estaba emitiendo un programa que habíamos hecho con mucho cariño y tampoco podía decir 'estoy malo', pero es que acabé liquidado. Me fui a una clínica y me han resucitado. Tuve una insuficiencia suprarrenal", contaba, refiriéndose a que justo en ese momento se emitía en Antena 3 Tu Cara me Suena, programa que terminó su emisión en julio de este año pero que había grabado meses antes.

Un formato de imitación, comedia y música en el que se transformó en personajes como Céline Dion, Villano Antillano o Daddy Yankee.

Aprovechó este arrebato de sinceridad para dar las gracias a "la ciencia y la medicina" por haberle "salvado la vida". "Acabé fatal. Pesaba 59 kilos", añadió.

Estos meses alejado de la televisión le han servido para tomarse un descanso y poder recuperarse al cien por cien. "He recuperado hasta mi pelo, he resucitado hasta capilarmente, lo necesitaba, necesitaba parar un poco", terminó.