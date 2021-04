Justin Bieber, acusado de apropiación cultural por su renovado cambio de look

Justin Bieber vuelve a ser centro de polémica. El cantante canadiense ha sido acusado por la comunidad afroamericana de apropiación cultural, después de que sorprendiera en sus redes sociales con un cambio de imagen en el que se podía apreciar su cabeza cubierta de rastas.

Tras publicar esta imagen, en la que aparecía vestido con una camisa de cuadros y un collar de perlas rosas, empezó a recibir cientos de comentarios de usuarios que mostraban su desaprobación ante su nuevo peinado.

"Así que publicas contenido sobre el Black Lives Matter durante días y hablas de ser una aliado o educar a las personas en ello, pero luego te apropias de nuestra forma de vernos. Estoy harto de personas como tú", le escribía un usuario mediante un comentario que ha tenido bastante relevancia en la publicación.

El 'Black Lives Matter' como forma de promocionar 'Justice

Como el mencionado usuario, muchos han sido los ofendidos. Sobre todo, después de que el cantante también haya sido acusado de utilizar el movimiento Black Lives Matter como forma de promocionar su nuevo álbum, Justice.

La primera de sus canciones, 2 Much comienza con una grabación de Martin Luther King Jr. diciendo una de sus famosas frases: "la injusticia en cualquier lugar es una amenaza para la justicia en todas partes".

Una frase que podría significar que la canción habla sobre los derechos civiles que persigue el movimiento. Sin embargo, la letra y la canción están dedicadas a su esposa Hailey Bieber. Lo que desató en su momento mucha polémica y que ahora ha vuelto a resurgir con su nuevo corte de pelo.

En el 2016 también fue acusado de apropiación cultural

Ya durante el 2016, Justin Bieber también fue acusado de apropiación cultural por el mismo motivo.

Durante los iHeartRadio Music Awards de aquel año también sorprendió luciendo rastas en su cabello y recibió críticas por ello por parte de algunos de sus seguidores.

Pero parece que poco le importó las críticas ya que publicó un vídeo, imitando un acento un tanto macarra, respondiendo a quienes no veían con buenos ojos que optase por un peinado propiamente africano: "Tío, ¿te vas a hacer algo en el pelo o lo vas a dejar así, tío? Una chica vino y me dijo 'Te quiero, Justin, pero de tus peinados éste es el que menos me gusta'".

El vídeo lo acompañó de la frase: "Ser diferente es divertido, si tú no eres diferente tampoco me gustas ".