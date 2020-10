Kim Kardashian puso en cuarentena a los 40 invitados de su 40 cumpleaños: isla privada, agua cristalina y todo lujos

Ninguna fecha especial se queda sin celebración en la familia Kardashian. Esta vez la líder del clan, Kim, cumplía 40 años, y una fecha así de señalada no podía quedarse sin un buen evento a la altura de lo que nos tienen acostumbrados. Sus 'saraos' no son como los de cualquiera: parques de atracciones personalizados, aviones privados, casas enteras decoradas...

Para esta ocasión Kim Kardashian quiso crear un entorno seguro para que sus 40 invitados y ella estuvieran seguros frente al coronavirus. De este modo, la celebrity obligó a todos los asistentes a su 40 cumpleaños a ponerse en cuarentena y realizarse las pruebas médicas necesarias para acreditar que estaban sanos. Una vez conseguido, podrían volar a la isla privada que la celebrity alquiló para pasar unos días de relax.

"Cuarenta y sintiéndome tan humildemente agradecida y bendecida. No hay un solo día que no lo valore en su plenitud, especialmente durante estos tiempos en los que todos hemos recordado lo que verdaderamente merece la pena", explicaba Kim en Twitter.

"Para mi cumpleaños este año no se me ocurrió una mejor idea que pasarlo con algunas de las personas que me han ayudado a convertirme en la mujer que soy hoy", decía compartiendo imágenes con sus hermanas Kendall Jenner, Khloe y Kourtney Kardashian. Llama especialmente la atención la ausencia de Kylie Jenner, la menor de la familia, que no aparece en ninguna de las instantáneas que la familia ha compartido, y en sus redes sociales no hay alusión alguna al viaje de cumpleaños de su hermana.

"Hasta que llegó la COVID, no creo que ninguno de nosotros supiera apreciar el sencillo lujo que suponía poder viajar y reunirte con la familia y los amigos en un ambiente seguro", contaba la celebrity.

"Después de dos semanas de continuas pruebas y pedirles a todos que se guardaran en cuarentena, sorprendí a mi círculo más cercano con un viaje a una isla privada donde todos pudiéramos pretender que las cosas habían vuelto a la normalidad, aunque fuera por unos momentos", aseguraba sabiendo que su posición social y económica ayudan mucho a que estos "sueños" puedan hacerse realidad.

"Bailamos, montamos bicicleta, nadamos junto a las ballenas, hicimos kayak, vimos una película en la playa y tantas cosas más… Entiendo que para la mayoría de la gente esto sea algo inalcanzable ahora mismo y es por eso que acepto con humildad lo privilegiada que es mi vida", terminaba.