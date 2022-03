Kourtney Kardashian entra en la menopausia debido a un tratamiento de fertilidad

Un nuevo adelanto de The Kardashian, el nuevo reallity del famoso clan que se estrenará el próximo 14 de abril, ha revelado un problema de salud que está sufriendo KKourtney Kardashian.

En el clip, que fue filtrado por error y ya ha desaparecido de redes sociales, se puede ver a Kourtney hablando con su madre Kris sobre las complicaciones que han surgido a partir de un tratamiento de fertilidad al que se ha sometido.

La mayor de las hermanas tiene tres hijos fruto de su anterior relación con Scott Disick: Mason Dash, Penélope y Reign Aston. Sin embargo, la empresaria quiere volver a experimentar la maternidad junto a su actual pareja, el batería de Blink 182, Travis Barker.

Por este motivo, se ha sometido a un tratamiento de fertilidad para concebir a este nuevo bebé in vitro. Desafortunadamente, no todo ha salido como lo previsto y tal como le explicaba Kourtney a su madre, la medicación para este tratamiento le ha provocado entrar en la menopausia con tan sólo 42 años. "Las pastillas que me han estado dando me han llevado a la menopausia, literalmente", le ha explicado a su madre, asegurando que tiene los síntomas típicos de este proceso como cambios de humor, sofocos y trastornos de sueño.

Además, otra de las consecuencias ha sido un aumento considerable de peso. Kourtney ha lamentado el no poder poner ni una foto en bikini sin que ello genere un gran revuelo de comentarios acerca de su físico: "Todo el mundo está diciendo: Kourtney va a tener un bebé, Kourtney va a tener un bebé. Es de muy mala educación hacer comentarios acerca de los demás cuando no tienes ni idea de por lo que están pasando".

Pero a pesar de estas complicaciones, todavía hay esperanzas para que Kourtney y Travis puedan tener un hijo juntos. De hecho, las mujeres con menopausia pueden quedarse embarazadas a través de un tratamiento de fecundación in vitro.

En el anterior reality de la familia, Kourtney ya explicó que en el tratamiento al que se sometió para congelar óvulos pudo salvar siete huevos, algo que le dio una cierta tranquilidad por tener "algo asegurado". En el avance que ella misma ha compartido de este nuevo programa, las cámaras han hecho el seguimiento de la pareja a la clínica de fertilidad, teniendo la "delicadeza" de apagar el micrófono de Travis cuando iba a depositar la muestra de semen para el tratamiento.