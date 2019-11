Laura Escanes, molesta porque una desconocida dio un beso a su hija Roma

Como cualquier madre, Laura Escanes ha tenido que hacer los trámites del pasaporte para su hija Roma, a la que tiene pensado llevarse de viaje dentro de poco. Sin embargo, conseguir la documentación de su hija Roma no ha sido tan sencillo como esperaba y la influencer ha relatado lo sucedido en su cuenta de Instagram, en varios vídeos publicados en stories.

La bebé solo tiene un mes de vida, así que Laura decidió hacerle la foto ella misma, en casa, para no tener complicaciones. "Le había hecho una foto en casa con una sábana blanca porque había leído que era la mejor manera", afirma Escanes. "Quería llevarla a imprimir y listo.. Pero nada, no tenían papel fotográfico", continúa.

Así, a la influencer no le quedó más remedio que hacerle las fotos en la misma tienda. "¿Cómo lo vais a hacer si no se le sostiene la cabeza?", se preguntaba en aquel momento. "La han tenido que despertar porque estaba dormida, qué desastre de foto", explicaba.

Sin embargo, el verdadero problema de Escanes no fueron las instantáneas de la pequeña. A la joven no le gustó nada que la señora de la tienda se acercase a darle un beso a la niña. "Lo siento mucho pero no lo entiendo. ¿La gente desconocida por qué hace estas cosas? Las que sois mamis desde hace poco me vais a entender más, pero claro, una recién nacida que no tiene ni un mes, sin vacunar, que se le puede pegar cualquier cosa y para ella un resfriado podría ser muchísimo más serio que para nosotros, pues no lo entiendo", confesaba la influencer con evidentes signos de mosqueo. ç

