Laura Escanes: "He recuperado mi peso pero mi cuerpo no es el mismo"

Desde que se quedó embarazada, Laura Escanes ha compartido todas sus dudas, consejos personales y preocupaciones acerca de la maternidad. Ahora la influencer ha hablado de la realidad del posparto: "He recuperado mi peso pero mi cuerpo no es el mismo".

Laura Escanes dio a luz a su hija Roma el pasado mes de octubre. Tal como hizo con su embarazo, durante estos 10 primeros meses de vida de la pequeña la influencer ha ido compartiendo algunos aspectos sobre su maternidad.

No ha tenido reparos en mostrar su cuerpo poco después de parir, con el objetivo de visibilizar la maternidad "real", ni de los kilos que había ganado en el embarazo. T

También ha compartido otros temas relacionados con los bebés, como el método que está utilizando para alimentar a Roma, basado en alimentos sin triturar.

Ahora ha vuelto a hablar de la maternidad en un juego de preguntas y respuestas con sus seguidores. Una usuaria le preguntaba “Dime un truco para haberte quedado con ese cuerpo, por favor. ¿Cómo haces para bajar de peso?”, a lo que Laura se mostró de lo más sincera.

“Si, he recuperado el peso de antes del embarazo pero mi cuerpo no es el mismo. No todo es el peso”, le respondía a su seguidora para continuar haciendo una reflexión al respecto.

Laura Escanes responde a sus seguidores en Instagram / Instagram @lauraescanes

"Sobre este tema hay taaaantas opiniones como personas. Cada día leo: ‘cuerpazo’ y también ‘pareces embarazada de cuatro meses’. Y, al final, lo más importante es sentirse bien con uno mismo. Estoy sana. hago deporte (bueno, ahora hace 2 meses que no debido a la operación y el verano, pero hoy he hecho algo)", explica refiriéndose a su cirugía de aumento de pecho.

"Soy feliz. Me siento bien. ¿Qué tengo algunas estrías que antes no tenía? Sí. ¿Qué no se me marcan los abs? Dame tiempo que algún día lo conseguiré. Me gustan los retos y me gusta superarme. Hace MESES que no aguantaba 30 minutos corriendo (el cardio no es lo mío, nunca lo ha sido) y hoy he hecho 25 minutos", concluye.

Y es que aunque a veces nos sorprendamos de lo rápido que se recuperan algunas caras conocidas tras dar a luz, detrás hay un proceso de disciplina y constancia que muchas de ellas están visibilizando.

Un ejemplo de ello es Pilar Rubio, que recientemente compartió un vídeo hablando del parto y el posparto de su cuarto hijo, en el que aseguraba que "los milagros no existen". Dejando claro que todo el trabajo previo, durante y tras el embarazo son necesarios si quieres recuperar la figura rápidamente.