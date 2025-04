Lorde adelanta su nueva canción 'What Was That' en el Washington Square Park a pesar de problemas iniciales con la policía

Lorde en la portada de 'What Was That' | X @lorde

Lorde sigue sorprendiendo a sus fans de cara al inminente lanzamiento de su nuevo sencillo What Was That, que funciona como el primer adelanto de su cuarto álbum de estudio. Primero, la artista publicó 15 segundos de la canción en sus redes sociales en un vídeo donde se la veía correr por el Washington Square Park.

Ahora, este martes 22 de abril, la artista neozelandesa de origen croata ha aparecido en persona en este mismo parque de Nueva York para hacer sonar What Was That al completo a través de un altavoz. Sin embargo, esta cita improvisada con su público estuvo a punto de no celebrarse.

Después de que Lorde anunciara su presencia en el parque a las siete de la tarde, la cantante desveló a esa misma hora que los guardabosques y la policía local habían cancelado el evento. "¡Estoy realmente sorprendida de cuántos vinieron! Pero me dicen que tienen que dispersarse... Lo siento mucho", escribió en sus redes sociales.

Sin embargo, la artista llegó al Washington Square Park a las nueve de la tarde, se subió a una plataforma de madera y comenzó a bailar al ritmo de su canción. La letra desvela una historia de amor del pasado, cuando Lorde tenía 17 años. "No sabía entonces que nunca ibas a ser suficiente para mí / Desde los diecisiete, te di todo lo que fui / Y ahora despertamos de un sueño / A ver, bebé, ¿qué fue eso?", canta en un estribillo que recuerda al sonido de su disco Melodrama (2017).

Letra completa de 'What Was That' de Lorde

A place in the city, a chair in the bed

I cover up all the mirrors, I can't see myself yet

I wear smoke like a wedding veil

Make a meal I won't eat

Step out into the street, alone in a sea

It comes over me

Oh, I'm missing you

Yeah, I'm missing you

And all the things we used to do

-

MDMA in the back garden, blow our pupils up

We kissed for hours straight, well baby, what was that?

I remember saying then, "This is the best cigarette of my life"

Well, I want you just like that

Indio haze, we're in a sandstorm, and it knocks me out

I didn't know then that you'd never be enough for me

Since l was seventeen, I gave you everything

Now, we wake from a dream

Well, baby, what was that?

-

What was that?

Baby, what was that?

-

Do you know you're still with me

When I'm out with my friends?

I stare at the painted faces that talk current affairs

You had to know this was happening

You weren't feeling my heat

When I'm in the blue light, down to be myself right

I face reality

I tried (I tried)

To let (To let)

Whatever has to pass through me, pass through

But this is still a problem, I know

It might not let me go

-

MDMA in the back garden, blow our pupils up

We kissed for hours straight, well baby, what was that?

I remember saying then, "This is the best cigarette of my life"

Well, I want you just like that

Indio haze, we're in a sandstorm, and it knocks me out

I didn't know then, but you'd never be enough for me

Since l was seventeen, I gave you everything

Now, we wake from a dream

-

Well, baby, what was that?

Baby, what was that?

-

'Cause words are just like that

Do you regret me? I don't

What was that? (I remember when they were around)

Baby, what was that?

-

