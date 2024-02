Malena Alterio, a un paso de ganar el Goya por la película 'Que nadie duerma'

La noche de los Premios Goya 2024 puede ser la gran noche de Malena Alterio. La actriz de 50 años podría hacerse con el primer cabezón de su carrera por su papel en la película Que nadie duermade Antonio Méndez Esparza.

El premio sería el broche de oro para una temporada de cine redonda. Alterio, que estuvo nominada al Goya a Mejor actriz revelación en 2001 por El Palo, ganó recientemente el premio Feroz a Mejor actriz y conquistó en diciembre el Premio Forqué.

Malena Alterio compartió este último reconocimiento con su familia y se mostró "inmensamente feliz" al posar junto a sus padres, el actor Héctor Alterio y la psicóloga Ángela Bacaicoa; su hermano Ernesto y su sobrina Lola tras recibir el galardón.

Sus premios son un poco los premios de todos porque Malena Alterio es parte de la cultura televisiva española.

La actriz, cuyo primer papel ante las cámaras fue en la serie Hermanas, se hizo famosa cuando fichó en 2003 por Aquí no hay quien viva para convertirse en Belén, una de las vecinas más famosas y queridas de la calle Desengaño. Después llegaría el salto a La que se avecina, donde rodó 13 capítulos como Cristina Aguilera.

Exilio obligado desde Argentina

Malena Alterio nació en Buenos Aires (Argentina) en 1974 y muy pronto se tuvo que instalar en España junto a su familia.

Cuando tenía ocho meses, se mudó con su familia a Madrid debido a las amenazas de muerte que recibió su padre por parte del grupo paramilitar de extrema derecha Triple A. A pesar de que el también actor Héctor Alterio nunca ha pertenecido a ninguna formación política, siempre se ha declarado de izquierdas.

Malena creció en la capital y animada por su tía empezó a estudiar interpretación en la famosa escuela de Cristina Rota. Se graduó en 1996, el mismo año que Nathalie Poza, Alberto San Juan y Goya Toledo.

Al poco tiempo debutó en el teatro y no tardó en llegarle su primer papel en el cine de la mano de Eva Lesmes. La directora la fichó para la película El Palo, la que le valió la primera nominación al Goya.

El motivo por el que dejó 'La que se avecina'

En 2003 Malena dio el salto a la pequeña pantalla dando vida a la inolvidable Belén en la serie de Antena 3 Aquí no hay quien viva. Tres años más tarde, se convirtió en Cristina para su continuación en La que se avecina. Sin embargo, Malena abandonó esta segunda serie tras la primera temporada. ¿El motivo? Quería volver a hacer teatro.

"Me habían ofrecido hacer una obra de teatro de Chéjov y me apetecía hacer otras cosas tras tantos años haciendo de Belén. Ese fue el motivo de dejar la serie", le explicó a Jesús Calleja cuando fue una de las protagonistas de su programa.

Pese a esta necesidad de volver a las tablas, la actriz reconoce que le debe mucho (muchísimo) a la televisión.

“Tengo un cariño infinito y un agradecimiento enorme a Alberto y a Laura Caballero, por haberme hecho formar parte de la historia y del recuerdo y el presente, porque Aquí no hay quien viva es una serie que aún 20 años después de haberse hecho, sigue en la cuarta generación. Yo creo que mucha de la consecuencia de mi trabajo posterior tiene que ver con ese éxito. Y me enseñó muchísimo. Porque date cuenta que yo en ese momento entraba casi sin una experiencia en continuidad. Nunca me había tocado trabajar en continuidad en la televisión, había hecho algún papelito por ahí, había hecho teatro y había hecho alguna película. Pero vamos, que eso fue un poco mi escuela”, contó en contó en RTVE.

Quince años de relación con Luis Bermejo

Malena siempre se ha mostrado de lo más discreta respecto a su vida sentimental. Su única relación conocida también ha sido la más importante y duradera: la que tuvo con el actor Luis Bermejo. La pareja empezó en 2001 y se casó en 2003, matrimonio que se prolongó hasta 2016.

La actriz ha hablado muy pocas veces en público de esta relación, aunque siempre ha sido de manera positiva. Ha asegurado que sus años junto a Bermejo le dieron la estabilidad que necesitaba y, tras su ruptura, se ha mostrado reacia a unir su vida a alguien. Dese entonces no se le conoce otra pareja.

"“Mi novio de siempre lo he tenido muchos años, una relación de 15 años. Aunque terminó hace 3 años, ahora no me apetece tener una pareja estable, cuando llegue alguien lo sabré", contó a Calleja en 2022.

Luis Bermejo

Malena y Luis mostraron la gran amistad que les une solo tres años después de separarse, cuando en 2020 protagonizaron juntos la obra de teatro Los que hablan.

Defensora de la terapia

Hija de psicóloga, Malena pone de manifiesto la importancia de cuidar la salud mental y el acudir a profesionales cuando sea necesario. "Durante muchos años he estado en terapia y me he analizado. ¡Y bienvenido sea! Aquí todavía hay un cierto rechazo, se piensa que quien va a terapia está muy mal. Y no es así. En Argentina hay una cultura del psicoanálisis muy distinta", explicó en una entrevista para el Diario Vasco.

Estos años de terapia le han enseñado a no precipitarse a la hora de tomar decisiones, siendo más observadora y paciente. La terapia también le ha ayudado a mantener el ego bajo control. En la misma entrevista confesó que le había costado mucho abrirse un perfil de Instagram y que, ahora que lo tiene, no suele prestarle mucha atención.

"Sé que es una herramienta poderosa, pero percibo una exaltación de la vanidad y eso me frena", contó, "además puede crear adicción, te empiezas a picar con los 'likes', tienes que generar contenido. Es como el reflejo de este sistema capitalista donde te tienes que estar vendiendo, mostrando, diciendo, haciendo… Y a lo mejor yo no tengo tantas cosas que decir o que mostrar".