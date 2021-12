María Forqué se pronuncia por primera vez en televisión sobre la muerte de su madre

Hace poco más de una semana que conocimos la triste noticia del fallecimiento de Verónica Forqué. La actriz se quitó la vida a los 66 años ahorcándose en su domicilio de Madrid, lo que reabrió el debate sobre la salud mental tras sus últimas apariciones en televisión.

María Forqué, la hija que tuvo hace 31 años con el director de cine Manuel Iborra, ha sido uno de los grandes apoyos en la vida de Verónica. Madre e hija compartían una gran complicidad y les unía una gran amistad, como han demostrado siempre que se les ha visto juntas.

Unos días después de su muerte, María quiso rendir homenaje a su madre con una serie de imágenes a través de Instagram Stories donde le dedicaba unas preciosas palabras: "Te quiero mamá"; "I love you mami"; "La mejor mamá del mundo" o "Te amo for ever" son algunas de las frases que podían leerse, además de asegurar que "la muerte no existe. Ahora mi madre está conmigo y con todos los que la aman".

Ahora, María ha intervenido por primera vez en un programa de televisión para explicar cómo está tras esta tragedia. "Estoy bien", ha empezado diciendo por teléfono en su intervención en el programa presentado por Jorge Javier Vázquez.

"Muchísimas gracias por el apoyo y por el amor. Os lo devuelvo. Yo pienso, mi madre me enseñó, que la muerte en realidad no existe. Es solo una fase más", ha continuado con total serenidad, para terminar compartiendo su creencia: "Ahora mismo mi madre cuida de mí y de todos los que la queremos y está de otra manera".