María Forqué, 'Virgen María', la única hija de Verónica Forqué y su gran apoyo

El cine español ha sufrido una triste pérdida a pocos días de terminar 2021 con el fallecimiento de Verónica Forqué. La actriz ha decidido quitarse la vida a los 66 años y ha sido encontrada sin vida en su domicilio en Madrid.

Desde hace años, Forqué había sufrido varias depresiones y su estado anímico le había llevado a abandonar su último proyecto profesional: su participación en Masterchef Celebrity. Verónica decidió abandonar el programa alegando que estaba "agotada" y que no se encontraba "con fuerzas" para acudir a la prueba de eliminación.

Precisamente esto ocurría después de que su hija, María Forqué, apareciese en el programa para apoyar a su madre y cocinar juntas uno de los platos requeridos. María, de 31 años, es la única hija de la actriz, fruto de su tumultuosa relación con el director de cine Manuel Iborra.

'Virgen María', el proyecto artístico de María Forqué

María ha seguido los pasos de sus padres y ha enfocado su carrera profesional hacia las artes. En 2014 protagonizó The Leftlovers, película dirigida por su padre, y en 2016 protagonizó el cortometraje de terror Into Mud, de Pablo S. Pastor.

Pero el proyecto de María va mucho más allá de la interpretación. La joven es una artista multidisciplinar que, bajo el álter ego de Virgen María, reivindica la figura de la mujer y de su liberación en diferentes ámbitos.

"En los templos de hardcore y de hardstyle a los que iba, se iba a rezar al DJ. Eran casi todo hombres y eran como mesías que iban a venerar. Entonces yo pensé que quería ser la Virgen María, la deidad de los templos de sonido que para mi son más iglesia que la propia iglesia", explicó en una entrevista para Vorágine TV con motivo de su actuación en el festival Sónar Barcelona en 2019.

El arte como forma de canalizar sus inseguridades

Al igual que su madre, María no tiene problemas en hablar públicamente de la salud mental. Concretamente, la artista explicó durante una entrevista con El Español que el motivo por el que empezó a practicar performance desnuda, una disciplina que descubrió en un campamento en el campo cuando viajó a Nueva York: "Me gustó mucho la libertad de la performance que te permitía hacer lo que quieras estando desnudo. Porque a mí me traumatizaron mucho de adolescente cuando me hice mujer".

María reveló que estos traumas le llevaron a desarrollar problemas alimenticios: "Como tenía el pecho grande, como que me lo tenía que tapar porque si no era una puta. Como que me crearon un concepto muy raro de lo que era ser mujer y tener un cuerpo sexual y desarrollé problemas de alimentación porque no quería tener pecho".

Su nuevo proyecto con el que ha llegado a Nueva York

El último proyecto artístico de Virgen María se trata de un concepto que aúna música, moda y arte. La joven se ha unido a otros rostros conocidos como la influencer española Miranda Makaroff, el artista Filip Custic, la drag de Rupaul's Drag Race Gigi Goode o la cantante estadounidense Tanerélle para una nueva colaboración colaboración de Playboy y la firma de moda Big Bunny.

Además de ser una de las modelos, María ha creado la música para esta campaña junto al artista naive supreme.

Una campaña que se anunció hasta en los mismísimos rascacielos de Times Square y en cuya presentación en Miami se creó un pastel a tamaño real de la artista, que fue devorado por los invitados a la fiesta.