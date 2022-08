María José Camacho: su trayectoria en el futbol, la muerte de su marido y su nueva ilusión junto a Iker Casillas

Desde que Iker Casillas y Sara Carbonero anunciaron su separación en noviembre de 2021, no han dejado de relacionar al exguardameta con diferentes mujeres. Pero no ha sido hasta ahora cuando se ha visto a Casillas disfrutar de unos días de relax en barco junto a María José Camacho, también vinculada al mundo del futbol.

Actualmente María José, de 43 años, es muy conocida en redes sociales, donde tiene más de 27.000 seguidores en Instagram. Convertida en toda una influencer, María José comparte su día a día en esta plataforma donde vemos que es una gran amante del deporte al aire libre como el snow o el pádel.

Sin embargo, su trayectoria profesional reside en el fútbol. Con tan sólo 17 años fichó por el Terrassa, y dos años más tarde se incorporó al equipo femenino del F.C. Barcelona. Más tarde se trasladó al Málaga, donde militó del 2001 al 2012.

La trágica muerte de su marido, Francesc Arnau

Durante su etapa en el Barça donde conoció al portero Francesc Arnau, con quien tuvo dos hijos en común, Pol y Marc. En una entrevista para La Nueva España, María José explicó cómo se enamoraron: "Era divertido, porque Arnau era muy introvertido y vergonzoso. Yo, en cambio, estaba loca de remate. Me hice un poco más tranquilita con el tiempo por él. Poco a poco me empezó a hacer tilín. Era guapete, alto y rubio. Me enamoró poco a poco y hasta el final, porque estuvimos 24 años juntos".

24 años de amor que se truncaron con el trágico fallecimiento de Arnau el 21 de mayo de 2021. El que fue director deportivo del Real Oviedo, exguardameta del FC Barcelona y Málaga CF se precipitó a las vías de un tren con pasajeros cerca del apeadero de La Corredoria de Oviedo.

María José reveló en la mencionada entrevista cómo se encontraba su marido la semana en la sucedió el triste suceso. "Esa semana le vi mal. Era ya casi mercado de fichajes y sé cómo funciona, el nivel de llamadas que hay y el estrés que puedes tener. Mi marido era muy perfeccionista con su trabajo. Empezó a dormir peor y yo le veía agobiado, aunque el equipo ya se había salvado".

La exfutbolista reconoció que hubiese preferido que su marido hubiese fallecido de una enfermedad o un accidente: "Por algo que sepas que tú no puedes hacer nada". Sin embargo, la forma en la que perdió la vida le dejó un dolor muy difícil de calmar: "Me hubiese despedido y le hubiese dicho mil veces te quiero. Ojalá hubiese podido despedirme. Esto es traumático, de repente, sin anestesia. No tenía discusiones con él".

Afortunadamente, año y medio después María José ha podido recomponer su corazón y darle una nueva oportunidad al amor, pese a tener siempre presente al padre de sus hijos.

Su polémica pelea a palazos

Antes del fallecimiento de su marido, María José acaparó titulares en 2019 a raíz de una discusión que tuvo jugando un partido de pádel. El portal LOC recogió el testimonio de la mujer que supuestamente fue agredida por Camacho: "Estuve inconsciente durante seis minutos y en el hospital me tuvieron que poner seis puntos de sutura. Yo sólo traté de defender a mi pareja cuando vi cómo era agredida y cuando me abrieron la cabeza traté de defenderme".

Según el testimonio de la agredida, una bola dudosa fue el detonante de la discusión entre las cuatro jugadoras. Algo que hizo que María José perdiese los nervios y la emprendiese a palazos contra sus contrincantes.

Sin embargo, la versión de María José es muy distinta. A través de Instagram Stories desmintió esta historia: "La sarta de mentiras que cuenta la gente para obtener su momento de gloria... increíble como se puede manipular tan fácilmente la verdad. Podréis engañar a todos durante algún tiempo, pero la verdad saldrá a la luz."