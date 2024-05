El mayor fiasco de la carrera de Taylor Swift

NO TODO ES ÉXITO

La gira más lucrativa del planeta ya colapsa Madrid. Los camiones del Eras Tour han tomado las calles de la capital ante los inminentes conciertos de la cantante de Pensilvania los próximos 29 y 30 de mayo.

Las entradas están agotadas desde hace meses a pesar de la pequeña remesa que se abrió para los fans que no tuvieron oportunidad de comprar en su momento y la expectación está por las nubes. Se espera la presencia de Ryan Reynolds y su mujer Blake Lively, Aitana ha confirmado su asistencia... Esta es la era Taylor Swift.

Sin embargo, no todos los proyectos de la artista han resultado tan exitosos como la gira en la que repasa su carrera. Su popularidad ha crecido con los años y su talento y proyección como compositora ha aumentado a la par. Por ejemplo, su único concierto hasta la fecha en Madrid fue un 19 de marzo de 2011 y solo acudieron al Palacio de Vistalegre de Madrid 4.000 fans. Nada comparado con los más de 150.000 que se esperan en el doblete madrileño.

"Es un animal callejero que huele mal"

Uno de sus trabajos más criticados tuvo que ver con el mundo de la interpretación. La cantante protagonizó la película Cats, estrenada en diciembre de 2019. En ella, la artista daba vida a Bombalurina, una de las felinas de la tribu de gatos callejeros que debe decidir quién de ellos renacerá en una nueva existencia. Está basada en el musical compuesto por Andrew Lloyd Webber que tanto triunfó en Broadway y la protagonizan, junto a Taylor, caras tan conocidas como Jason Derulo, Jennifer Hudson, James Corden, Idris Elba o Rebel Wilson.

Una vez estrenada, la crítica se cebó con ella y la tachó como una de las peores películas de la historia.

Taylor solo sale tres minutos en pantalla, pero su transformación a humano-gato enfureció a la comunidad. Las valoraciones fueron pésimas. "No es posible considerarla una buena película. Pero no quiero invitar a que se la odie. Es un animal callejero feo, que huele mal y que sin duda no debe ser invitado a casa. Sin embargo, es en su especie un tipo de criatura viviente, digna de al menos cierta compasión básica", escribió el crítico de Vanity Fair Richard Lawson.

Taylor Swift en la película de 'Cats'

A pesar de estar dirigida por el oscarizado Tom Hopper, nada del film convenció a la comunidad experta, que denostó a las celebridades que la protagonizaron. "La película es menor, con algunos momentos y sin que importe cuán famosas y talentosas son las personas que la interpretan. La historia se demora una eternidad en comenzar y cuando lo hace, finalmente, carece de cualquier convicción o emoción real", escribió el editor de cultura de la BBC Will Gompertz.

El surrealista maquillaje y los poco creíbles efectos especiales fueron carne de cañón. "Uno puede quedar hipnotizado por la sensación de vacío que producen esos gatos, cuyas caras se han digitalizado con un aspecto de atontamiento y sorpresa", escribió Caspar Salmon, del portal Prospect.

A pesar de la avalancha de reacciones, la actriz parece que disfrutó del rodaje. "Básicamente, Bombalurina es uno de esos gatos realmente traviesos que ves en los videos de Internet y que ha descubierto cómo abrir puertas humanas", contó en su cuenta de Instagram junto a una foto del set.