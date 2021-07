Mena Suvari consumió metanfetaminas después de sufrir abusos sexuales

La actriz Mena Suvari , conocida por su participación en la película American Beaut y, acaba de publicar su libro de memorias 'The Great Peace: A Memoir', donde repasa los capítulos más dolorosos de su vida, en los que se incluyen abusos sexuales y adicciones a las drogas.

A sus 42 años, Mena Suvari ha decidido relatar en sus memorias cuáles han sido los episodios más duros de su vida. La actriz hace un repaso de su trayectoria en su libro The Great Peace: A Memoir, que ya está a la venta, donde también relata los diferentes abusos que sufrió de joven.

Primero fue amigo de su hermano el que la violó con solo 13 años, y luego, a los 20, su mánager la instó a tener relaciones sexuales con él. Más tarde fue su propia pareja, un novio llamado Tyler, en que la sometió durante tres años a abusos emocionales y sexuales. Ella misma ha relatado que la obligó a hacer tríos y a que conociera mujeres para llevárselas a casa.

El libro de 'The Great Peace' de Mena Suvari // Mena Suvari

El día que la metanfetamina se cruzó en su camino

Estas experiencias la llevaron a un consumo de drogas nada adecuado. Probó la metanfetamina por primera vez durante unas vacaciones cuando era adolescente. "Luego creí que nunca lo volvería a encontrar. Pero cuando regresé a Los Ángeles, terminé encontrándome con un grupo de amigos con el que una de mis amigas había estado pasando el rato, y ahí estaba de nuevo", dice recordando ese momento en el que la adicción "me llevó por un camino muy oscuro".

Suvari, que era todavía una adolescente en ese momento, asegura que estaba "tratando de sobrevivir" después de haber sido violada por un amigo de su hermano mayor cuando estaba en sexto grado. Tenía 13 años.

"Cuando mi familia se separó, terminé saliendo más y más", cuenta sobre su adolescencia. "Y hacíamos raves, hacíamos todas esas cosas. Así que intenté cualquier cosa. Mescalina. Me refiero a lo que sea", recordó.

Adicciones y un entorno conflictivo

Las cosas se complicaron cuando ya más mayor conoció a Tyler, una pareja que también la sometió a abusos psicológicos y físicos. "A Tyler no le gustaba la metanfetamina. No tenía ningún problema con la marihuana ni con ninguna otra droga, pero esa no le gustaba", señala a People.

"Pero gracias a él y también al entorno en el que me encontraba, ya sabes, se me dio la oportunidad de probar cualquier otra cosa", recuerda. "Ya sabes, ácido, éxtasis y cosas como esta. Y ese tiempo con él fue tan devastadoramente oscuro que necesitaba esas cosas. Pero luego, ya sabes, mi trabajo, esa oportunidad, ese arte que me salvó la vida, ese fue el adicción saludable con la que necesitaba reemplazarla".

Mena Suvari, en el cartel de 'American Beauty' (1999) // American Beauty

Esperanza en su trabajo como actriz

Suvari encontró consuelo a todo este tormento en su trabajo como actriz. Después de que su papel en American Pie (1999), que disparó a la joven actriz a la fama, consiguió el papel de Angela, la animadora adolescente de American Beauty que se convierte en el objeto de deseo y obsesión de un hombre de mediana edad, interpretado por Kevin Spacey.

El papel le trajo muchos reconocimientos y una nominación al BAFTA como Mejor Actriz de Reparto.