La modelo Natalija Scekic: "Me ofrecieron 60.000 euros por seducir a Novak Djokovic y arruinar su matrimonio"

La modelo servia Natalija Scekic ha confesado en una entrevista en exclusiva para la revista de su país Svet Scandal un hecho que ha escandalizado al mundo del deporte.

Según la joven, una persona anónima trató de contratar sus servicios con el objetivo de seducir al tenista Novak Djokovic y grabarlo en vídeo para exponer su infidelidad en los medios y así arruinar su matrimonio y su reputación.

Todo debía ocurrir en la famosa fiesta que el tenista realizó en uno de los restaurantes de su propiedad, donde celebró su récord de semanas consecutivas como número uno del tenis mundial en el ranking de ATP.

"Un tipo me contactó. Le conozco de la ciudad y le consideraba un tipo serio. Cuando me pidió una cita, pensé que era para un asunto comercial", ha comenzado relatando la modelo a la revista.

"Pensé que se trataba de una cámara oculta cuando me dijo que tenía que seducir a Novak y grabarle, pero que no me preocupase de eso porque él ya se ocupaba de esas cosas. Me dijo que podía conseguir unos 60.000 euros por eso y un viaje adonde yo quisiera. Me reí, esperando que dijese que era una broma, pero el hombre hablaba muy en serio. Me sentí muy ofendida y humillada", ha confesado.

Scekic ha mostrado su enfado por que alguien haya intentado contactarla con ese fin: “Sé que dicen que las modelos son de una forma u otra, pero todo el tiempo traté de hacerme un nombre en este negocio sin manchas, para que alguien me dijera literalmente que tengo que acostarme con alguien por dinero". Tal fue su enfado que incluso se le pasó por la cabeza pegarle a la persona que le hizo la propuesta, algo que finalmente no hizo por "estar en un sitio público".

Finalmente, afirmaba que se había sentido muy triste al pensar que alguien quisiera hacer algo a alguien como Djockovic. "Es nuestro mejor embajador, un hombre ejemplar, de familia, como para que alguien le seduzca así por dinero, o al menos lo intente. Espero que no haya encontrado una chica que quiera hacer eso porque no es justo para Novak".

