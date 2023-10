Salma Hayek se despide de Matthew Perry con un emotivo mensaje

La muerte de Matthew Perry a los 54 años ha caído como un jarro de agua fría entre los amantes del entretenimiento.

El intérprete, que será eternamente recordado por su papel de Chandler en Friends, ha recibido numerosos tributos y homenajes. Charlie Puth, por ejemplo, cantó la banda sonora de la serie, I'll be there for you, en su último concierto en Melbourne (Australia).

El elenco de la mítica serie también ha mostrado su profundo dolor por esta pérdida tan importante para ellos. "No éramos solo compañeros de set, éramos una familia", cuentan en el comunicado en el que reconocen estar "profundamente devastados".

Aunque el papel de Chandler es el más popular ―sobre todo a nivel internacional―, el actor acumulaba numerosos trabajos en el mundo del cine y la televisión. Junto a Salma Hayeck protagonizó Fools Rush In (Un impulsivo loco amor), en donde interpreta a Alex Whitman, un joven que tras una noche fugaz de pasión con Isabel Fuentes (Salma Hayek), decide pedirle matrimonio de manera totalmente apresurada. El rodaje de la película, que se estrenó en 1997, coincidió con la emisión de Friends y el éxito masivo del actor.

De esta manera, la actriz latina ha querido rendir un pequeño tributo al intérprete despidiéndose de él a través de las redes sociales, un mensaje de condolencias que muchos han sentido y lamentado. Su conexión en el set se convertiría ya en algo inolvidable.

Junto a una serie de fotos juntos, Hayeck reconoce lo duro que es procesar una pérdida así. "Me ha tomado un par de días procesar esta profunda tristeza. Existe un vínculo especial que se produce cuando compartes sueños con alguien y juntos trabajamos para lograrlos. Me conmovió mucho el año pasado cuando Matthew compartió en sus historias de Instagram lo mucho que amaba 'Fools Rush In' y cómo pensaba que esa película que hicimos juntos era probablemente su mejor película", contó.

"A lo largo de los años, él y yo nos encontramos recordando ese momento significativo de nuestras vidas con un profundo sentido de nostalgia y gratitud. Amigo mío, te has ido demasiado pronto, pero seguiré apreciando tu sentido del humor, tu perseverancia y tu hermoso corazón. Adiós, dulce Matthew, nunca te olvidaremos", terminaba la publicación.

El texto ha recibido 1 y millón y medio de 'me gusta'.