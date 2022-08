El motivo por el que Doja Cat se ha rapado el pelo al cero

Doja Cat no deja de sorprendernos. Está claro que a la artista no le importa lo exagerado que parezca su aspecto, sobre todo porque suele lucir lo que más le conviene. La cantante tiene un lema claro: aquello que le gusta, aquello que se pone.

Por supuesto, esto es aplicable también a sus cambios radicales de pelo, ya que con sus variadas y llamativas pelucas, derrocha sensualidad y consigue crear auténticas tendencias.

No obstante, esta vez, la rapera y cantante estadounidense ha ascendido a otro nivel. La intérprete de Kiss Me More ha dejado sin habla a todos sus seguidores al mostrar su cambio más radical hasta la fecha: se ha rapado el pelo al cero.

Sisi, has leído bien ¡Al cero! ¿El motivo? Lo ha explicado a través de un directo de Instagram.

La nueva imagen de Doja Cat

"Siento que nunca debería haber tenido pelo. No me gusta tener pelo y nunca me ha gustado", ha confesado Doja Cat en su cuenta de Instagram.

La cantante de Women ha señalado que nunca se ha sentido a gusto dejándose crecer el cabello y que, en ciertos momentos, llevar peluca le ha hecho sentir cohibida. De esta manera, la artista ha declarado que no ha habido "un solo momento en su vida" en el que se haya visto bien con melena y que "no le gustaba" tener pelo.

"Recuerdo sentirme increíblemente exhausta (psicológicamente) durante los entrenamientos. Una vez que tuve un entrenador personal me ponía pelucas y, debido a la humedad, se ponían pegajosas y me las tenía que retocar todo el tiempo", ha explicado Doja Cat.

Así, la artista de 26 años, ha contado que llegó un punto en el que no se podía concentrar mientras hacía los ejercicios porque la peluca "se deslizaba y se despegaba de su propia cabeza".

"Estaba más preocupada por cómo me veía y en cómo mantener el pelo unido al cuero cabelludo. ¡Hasta fui capaz de ponerme un gorro encima de la peluca!", ha compartido con sus seguidores.

En consecuencia, Doja Cat ha decidido armarse de valor y tomar una decisión que, según ha confesado la artista, era irremediable.

"No me puedo creer que haya tardado tanto en decirme a mí misma que me rapara el pelo. Lo primero porque nunca me lo recojo ni me hago nada especial. Solo me habéis visto mi cabello natural durante dos eras, pero nunca llevo mi pelo natural porque no me apetece", ha añadido.

Doja Cat ha calificado su experiencia con su cabello como "una pesadilla". No obstante, ha declarado que lo ha superado y que su nuevo look le está "empezando a gustar".

Porque, ¿para qué sirve mantener una bonita melena si ni quiera te sientes cómoda con ella?