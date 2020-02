Nick Jonas da una lección de humildad al hablar de su 'espinaca en los dientes' durante los Grammy

Durante la 62ª gala de los Grammy, los Jonas Brothers protagonizaron una de las mejores actuaciones, interpretando sus temas ‘What a man gotta do’ y ‘Five more minutes’. Todo era prefecto, hasta que Nick bajó del escenario, “excitado y contento”, lo habían hecho muy bien, era su regreso por todo lo alto, y cuando le preguntó a su representante qué le había parecido, este le dijo: “Tenías algo entre los dientes”.

Después cogió su teléfono, y el primer mensaje que tenía era de Adam Levine, líder de Maroon 5, que le había escrito: “Bonita actuación. Tenías mierda entre los dientes”. 😂 Así lo ha contado durante una entrevista en The Tonight Show con Jimmy Fallon, donde además ha dejado potente mensaje. Puedes verlo a continuación, a partir del min. 2:30

Rápidamente, después del ‘incidente’ en la 62ª gala de los Grammy, el pasado 27 de enero, Nick puso un mensaje en redes sociales quitando ‘hierro’ al asunto: “¡Al menos sabéis que como verde!”, escribía.

Además, cuando Fallon le ha sacado una foto con el trozo de espinaca entre los dientes, Nick ha comentado –no sin cierto resquemor-: “Nadie comprobó que no tuviese algo entre los dientes antes de salir a actuar (…) Pero lo más frustrante de todo esto es que esa espinaca llevaba en mis dientes desde el desayuno. Así que durante todo el día nadie se dignó a decirme: ‘Tío, tienes algo ahí’”.

Para aumentar su frustración, aunque se lo tomó muy bien, Nick ha hecho referencia a una entrevista que concedieron sus hermanos hace un tiempo, en la que aseguraban que comprobaban sus dientes antes de salir al escenario: “Claramente me dejaron fuera”, dijo a Fallon, que secundaba su enfado.

Pero para terminar, Nick quiso hacer referencia a esta lección de humildad: “Puedes estar actuando en los Grammy, estar nominado y, aun así, tener restos de espinaca en los dientes”.

Efectivamente, todos somos humanos, y no es bueno ni sano pretender no serlo u obligar a los artistas a dejar de lado sus defectos para simular ser algo que no son, imprimiéndoles una presión que puede tener efectos muy negativos en ellos, pero también en nosotros, si pretendemos tomar como ejemplo modelos inalcanzables.

NUEVO ÁLBUM EN CAMINO

Nick Jonas también dijo durante la entrevista con Jimmy Fallon en The Tonight Show, que el nuevo álbum "está de camino", del que ya hemos podido escuchar el temazo 'What A Man Gotta Do'; y también ha hablado de su residencia en Las Vegas a partir de abril. ¡Estos chicos están imparables!