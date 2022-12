Las nuevas parejas de 2022: los cantantes que han encontrado el amor este año

No ha sido un año especialmente espléndido en lo que a nuevas parejas se refiere, pero algunas de las historias de amor que hemos vivido este 2022 bien merecen titulares aparte. El beso de Agoney a su chico en prime time, la efímera soltería de Laura Escanes o la romántica historia de Ana Guerra y Víctor Elías han marcado el calendario del amor estos doce meses.

Recopilamos lo que Cupido ha hecho en el panorama musical durante este año que termina.

Ana Guerra y Víctor Elías

La exconcursante de OT Ana Guerra y el músico y actor de Los Serrano Víctor Elías eligieron el Día de los Enamorados, el 14 de febrero, para confirmar su relación. Un vídeo en el que interpretaban juntos una canción y un beso no dejaron lugar a dudas de que eso era algo más que amistad o una colaboración profesional.

La última pareja conocida de Ana Guerra fue el actor Miguel Ángel Muñoz, con quien rompió en 2020, y la última mujer en la vida de Elías fue (que se sepa) la eurovisiva Chanel.

Desde el día que anunciaron que estaban enamorados, los dos artistas han demostrado que forman un buen equipo a nivel personal y profesional, y juntos han disfrutado de los mejores momentos, pero también de días tristes, como la pérdida de la madre de Elías.

El pasado mes de septiembre, la pareja dio un decisivo paso en su historia y se fueron a vivir juntos. "New age!", afirmaron en sus redes sociales al compartir una foto junto a una montaña de cajas de mudanza.

Agoney y Marc Montojo

En marzo el cantante tinerfeño Agoney se proclamó vencedor del talent show Tu cara me suena. Impulsado por la emoción del momento, no pudo evitar besar a su novio cuando éste, bailarín del programa, le entregó su premio.

La bonita felicitación de Marc Montojo a su pareja Agoney tras ganar 'Tu cara me suena' // José Irún

Él es Marc Montojo, bailarín y coreógrafo que ha trabajado para reputados artistas en España, Francia y Gran Bretaña, y que además forma parte del equipo de su chico y ha protagonizado el videoclip de su canción Bangover. El catalán firma la coreografía de Quiero arder, su tema del Benidorm Fest 2023.

Sara Carbonero y Nacho Taboada

Cogidos de la mano por las calles de Madrid, entre besos y abrazos, fotografiaron a la periodista Sara Carbonero y al músico Nacho Taboada el pasado junio. Se daba así por hecho el final de la relación que la periodista mantuvo con el cantaor Kiki Morente y el inicio de una nueva historia que parece ir viento en popa.

El músico —que ha liderado el grupo Colectivo Panamera— y la influencer y empresaria ya no se esconden y el pasado octubre compartieron algunas fotografías del especial viaje que hicieron a Copenhague por el 36 cumpleaños de Taboada.

Álvaro Soler y Melanie Kroll

Fue en julio cuando el cantante Álvaro Soler decidió gritar a los cuatro vientos que volvía a estar enamorado dándose un misterioso beso con una chica tras la carta de un restaurante de Menorca. La noticia llegó más de un año después del duro final que supuso su ruptura con Sofía Ellar, con quien tenía previsto pasar por el altar.

La protagonista del beso es Melanie Kroll, una modelo alemana de 24 años que ha llegado para ocupar su corazón este 2022 y con la que parece estar viviendo un dulce momento.

Pol Granch y Laura Verdera

Aunque el autor de Amor Escupido habría empezado una nueva relación —después de la sonada ruptura con Natalia Lacunza— en el verano de 2021, no fue hasta este mes de agosto cuando reveló la identidad de la mujer que le ha robado el corazón.

“Mi flaca y yo”, escribió en su perfil de Instagram. La flaca es Paula Verdera, una periodista que también comienza a dar sus primeros pasos como actriz.

Con ella viajó hasta Las Vegas el pasado 17 de noviembre para asistir a la gala de entrega de los premios Latin Grammy, a la que Pol Granch como nominado a Mejor Nuevo Artista.

Amaia Romero y Daniel

La ganadora de la novena edición de Operación Triunfo también parece haber encontrado el amor en este 2022 y él es Daniel, miembro de la banda de house Mainline Magic Orchestra.

Fue en abril cuando se especuló con la posibilidad de que Amaia Romero y Daniel pudieran estar juntos y las fotos en sus redes sociales de sus vacaciones de verano, recorriendo varios lugares en autocaravana, lo confirmaron.

Pablo López y Laura Rubio

Un beso captado por la prensa durante un partido de fútbol del Real Madrid el pasado mes de octubre descubrió el secreto del cantante Pablo López, especialmente celoso de su vida privada. Se confirmaba así que el malagueño había retomado su relación con Laura Rubio.

Ambos se conocieron en 2017, cuando ella era concursante de La Voz y él, uno de los coaches del talent show de Antena 3. Desde entonces, la pareja ha vivido una relación de idas y venidas, aunque ninguno de los dos ha hecho nunca una declaración al respecto para confirmar o desmentir su historia.

Billie Eilish y Jesse Rutherford

La cantante y compositora estadounidense Billie Eilish ha sorprendido a todos dejándose ver con su nueva pareja, el vocalista de la banda The Neighbourhood. Muy cuidadosa con mantener su vida sentimental fuera de los focos, a mediados de octubre se pudo fotografiar a la cantante de 21 años en Los Angeles junto al músico, de la mano, riendo y muy relajada.

Hace solo unas semanas, la pareja se atrevió a dar el paso definitivo y posaron juntos en la alfombra roja de un festival de cine. Y lo que menos quisieron fue pasar desapercibidos pues aparecieron envueltos en una gran manta de Gucci —firma de la que Eilish es imagen— y vestidos con pijamas de la conocida marca de moda.

Laura Escanes y Álvaro de Luna

El 2 de noviembre, poco más de un mes después de anunciar el fin de su historia de amor con Risto Mejide, Laura Escanes fue fotografiada besándose con otro hombre en la calle. Él era el cantante sevillano Álvaro de Luna.

Solo dos días después de la publicación de la exclusiva, la influencer acudió a un acto y no tuvo reparos en hablar con la prensa sobre ello: “Tengo 26 años, me acabo de separar. Yo creo que estoy haciendo lo que cualquier persona separada estaría haciendo si no fuera conocida".

Él por su parte, admitía estar “muy feliz” ante las preguntas de los periodistas en el aeropuerto. Tras estas declaraciones, la influencer no dudó en escaparse a México para unirse por unos días a la gira de Álvaro de Luna o dejarse ver en el aeropuerto esperando al cantante tras el fin de este tour.