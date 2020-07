Paula Echevarría, harta de los rumores de embarazo, responde muy contundente

Ya sabemos que ser un personaje público y tener redes sociales implica tener miles de seguidores que van a alabar la mayoría de las cosas que hagas, pero también implica ser observado y cuestionado hasta el mínimo detalle.

Paula Echevarría, con más de 3 millones de seguidores en Instagram, conoce estas cosas de sobras y desde hace un tiempo tiene que lidiar con comentarios sobre su cuerpo. A pesar de que está espectacular a sus 42 años, hay usuarios que se empeñan en apreciar un aumento de peso en la actriz y achacárselo a un posible embarazo.

Rumores que se vienen sucediendo desde hace unos dos años y que se volvieron más repetitivos desde que se conoció su relación con Miguel Torres.

Desde entonces, Paula ha hablado en varias ocasiones sobre estos cambios en su cuerpo. El pasado mes de diciembre, la artista explicaba que es de "muy buen comer" y que, como es natural, con los años cuesta más perder peso que cuando eres joven. Además, dejar hábitos poco saludables como el tabaco tampoco ayudan a perder peso.

En su blog personal, también ha hablado sobre su pasión por la comida: "Soy un troll comiendo. Me he puesto fina, he engordado seis kilos". Pero parece que toda esta sinceridad no es suficiente para que continúen molestándola con rumores de embarazo.

Por ese motivo, a Paula se le ha agotado la paciencia y ha respondido de forma muy contundente a una usuaria que le preguntaba si estaba embarazada en una de sus últimas publicaciones en Instagram, en la que aparece en bikini.

"Sí, de 25 meses aproximadamente, desde que me lo preguntáis...", contesta zanjando nuevamente cualquier rumor de embarazo.

Afortunadamente, tal como decíamos al principio no faltan seguidores que apoyan a la actriz: "25 meses de embarazo? Donde esta Iker...fenomeno paranormal, estas muy guapa como siempre!", le respondía otra usuaria.