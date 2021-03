Paula Echevarría revela cuántos kilos ha engordado durante el embarazo

Sólo hay que ver las últimas fotos publicadas por la actriz Paula Echevarría para darse cuenta de que su segundo embarazo le ha dejado unos kilos extra. No tiene pinta de que vaya a kilo por mes, como recomiendan los ginecólogos. Sobre todo si nos fijamos en el vídeo publicado el domingo 28 de marzo. "Ahora mismo se puede decir que tengo mucha cara", escribe Echevarría con mucho sentido del humor.

La publicación de la actriz, que sale de cuentas este mes de abril, se ha llenado de comentarios y halagos. Uno lo ha escrito la actriz Natalia Verbeke, que ha llamado su atención sobre el efecto rejuvenecedor de los kilos extra.

"Parece que tuvieras 15 años", escribe la protagonista de la serie El Nudo , de Atresmedia, a lo que Echevarría ha respondido con una confesión.

, de Atresmedia, a lo que Echevarría ha respondido con una confesión. "Es lo que tiene plantarse 25 kilos en 9 meses... No hay relleno ni bótox que lo mejore", apunta Paula Echevarría.

La actriz, cuyo segundo hijo es fruto de su relación con el futbolista Miguel Torres, no ha dejado de comer durante el embarazo y se lo ha contado puntualmente a sus seguidores de Instagram. ¡Sus stories son como la carta de un restaurante! De hecho, el 26 de febrero se disculpó públicamente ante su ginecóloga por la tarde de "sofá, pijama, serie y chuches".

Paula Echevarría no ha dejado de hacer ejercicio en estos meses, pero como comentó el 23 de febrero en otra publicación su metabolismo no le acompaña.

"Me he encontrado con esta foto de la prueba de vestuario de Si yo fuera rico y me ha dado la risa!!! 🤣🤣🤣 Ojalá esas piernas, esos tobillos, esos brazos, esa cara, esas manos... con esa barriga! 😅😅😅 Se que hay mujeres así, de hecho conozco a unas cuantas, así que no creo que sea un mito. Hablo de mí, haga lo que haga, aunque entrene, me haga tratamientos, lo que sea... me da la risa! 🤣", escribió la actriz junto a una imagen de la película protagonizada por Alexandra Jiménez y Álex García.

Paula Echevarría y Miguel Torres no han confirmado la fecha exacta de cuándo nacerá su bebé, al que llamarán Miguel Jr., pero se sabe por una publicación hecha por la actriz en el mes de febrero que nacerá en abril. La última semana de febrero dijo en i que estaba entre la semana 32-35 y que su bebé era del tamaño de un leoncito. Esto es: en ese momento, según los cálculos de la app que usa para seguir su embarazo, pesaba entre 1,9-2,6 kilos y medía entre 42 y 47 centímetros.