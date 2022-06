Piqué y una desconocida mujer rubia: la historia de su pillada durante su viaje a Estocolmo

Laura Fa y Lorena Vázquez vuelven a dar una exclusiva sobre los movimientos de Gerard Piqué tras conocerse su divorcio de Shakira después de 12 años de relación.

Las periodistas del podcast Mamarazzis de El Periódico han destapado este domingo que Gerard Piqué ha estado muy bien acompañado durante su último viaje a Estocolmo.

El CEO de Spotiy invitaba al defensa del FC Barcelona a un congreso en Estocolmo denominado Brilliant Minds. El deportista acudía en calidad de CEO de su empresa Kosmos y a esta prestigiosa cumbre internacional acudieron numerosas personalidades del mundo de las finanzas y la cultura de todo el mundo. En la lista de invitados VIP estaban Emma Watson, Greta Thunberg, Naomi Campbell o Alicia Keys.

El rifirrafe con la influencer Katrin Zytomiersk

Durante el evento, que tenía por objetivo analizar y discutir sobre los problemas inmediatos que afectan a los ciudadanos y el planeta, la influencer sueca Katrin Zytomiersk quiso acercarse a Gerard Piqué para pedirle si podía saludar a su hijo, admirador del futbolista, a través de un vídeo. Se negó en rotundo.

"Le pregunté si podría saludar a mi hijo y él me dijo que no. Se lo volví a preguntar sorprendida, y me volvió a responder que no. No fue mal educado, pero sí un tanto engreído. Supongo que al ser un jugador de fútbol tan importante… Pero yo no le conocía hasta ese momento. Después hice la fotografía para hacer el post en mi Instagram", cuenta Zytomiersk a las Mamarazzis.

La foto filtrada con la misteriosa rubia

Ante la negativa de Piqué de grabar un vídeo para su hijo, Katrin Zytomiersk utilizó sus redes sociales para quejarse de su actitud y, de paso, filtrar una foto de la mujer que acompañó al futbolista durante el congreso: una joven y misteriosa rubia de la que se desconoce la identidad. Piqué a aparece a su lado cubierto con una capucha negra. Ni la propia Katrin Zytomiersk sabe de quién se trata.

La noche que se hizo la fotografía fue el viernes 17 de junio y la historia saltó por los aires este fin de semana a través de la cuenta de Instagram de Katrin Zytomiersk, que tras dar su versión de los hechos ha privatizado su contenido. Luego charló con Mamarazzis en exclusiva.

Enfadada, Katrin se dirigió directamente al jugador en el texto que escribió en su cuenta de Instagram. "Escúchame perdedor @3gerardpique Seguramente muchas chicas en esta fiesta querían XXXX contigo, y yo te vi e inmediatamente pensé en mi hijo. Fui clara contigo, te pedí saludar a mi hijo. Me dijiste que no. ¿Tú quién eres? ¿Un tío que regatea con la pelota?".