No podrás parar de reír con Antonio Orozco y su hijo Jan haciendo su ‘In My Feelings Challenge’, el vídeo del momento

A estas alturas no hay famoso que se precie que no se haya lanzado a hacer el challenge del verano a ritmo de 'In My Feelings' de Drake.

Aunque originalmente no había que bajar de ningún coche en marcha, algunas celebrities popularizaron esta versión que rápidamente fue advertida por la policía y la DGT.

Así que Antonio Orozco ha querido hacer una modificación con un resultado de lo más divertido. Acompañado de su hijo Jan, el cantante ha simulado un coche en el salón de su casa, con la tapa de una olla a modo de volante y una silla de escritorio con ruedas para ir desplazándose.

Mientras tanto, Jan muestra que no solo tiene un talento privilegiado para la música, sino también para el baile como deja más que claro con esta "performance".