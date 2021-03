Las polémicas declaraciones de Xuxa sobre los presos y las vacunas

Xuxa, la actriz y cantante brasileña que durante la década de los 90 tuvo una gran popularidad en España, ha causado un gran revuelo tras sus últimas declaraciones en redes sociales.

Con el objetivo de intentar concienciar a la gente sobre la gravedad de la situación que estamos viviendo, Xuxa publicó un vídeo en el que hacía una impactante revelación: "Mi madre se contagió de Covid. Yo maté a mi madre".

Más tarde, la artista de 58 años desmintió este hecho asegurando que lo había dicho para que la población tomase conciencia e hizo una reflexión que no ha dejado indiferente a nadie.

"Estamos en el peor momento de la pandemia de Covid-19. Los hospitales están llenos. No hay más médicos. Ya no hay forma de abrir camas. El dinero ya no es una solución", empezó explicando Xuxa, asegurando que Brasil es uno de los países más afectados por el coronavirus y con un índice de mortalidad más elevado.

"En mi opinión, creo que hay mucha gente que ha hecho muchas cosas malas, que están ahí, pagando sus errores para siempre en la cárcel. Y que podrían ayudar en estos casos, para experimentos", continuó tocando un tema muy delicado: "Si ya está probado que son personas que van a vivir 60 años en prisión y van a morir allí, creo que podrían usar su vida para ayudar a algunas personas, probando medicinas y vacunas para ver si funcionan".

Una opinión de lo más polémica que obligó a la cantante a eliminar el vídeo y publicar otro pidiendo disculpas a aquellas personas que se pudieron sentir ofendidas por su reflexión: "Usé palabras que no debí usar y por eso estoy os pidiendo disculpas"

En este último vídeo, Xuxa explicó que quería hacer una defensa de los animales y que no se experimente con sus vidas testando medicamentos, y por eso sugirió que las personas que iban a morir en la cárcel "hicieran algo con sus vidas antes de morir".