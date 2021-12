P!nk ha protagonizado uno de los momentos más emotivos en redes sociales en los últimos días. La cantante ha tenido una charla vía Zoom con Diane Berberian, una gran admiradora de la artista que padece cáncer terminal de huesos y se encuentra en cuidados paliativos.

Berberian, de 63 años, es triatleta y ha competido dos veces en los Campeonatos Nacionales de Paratriathalon de EE. UU. y completó su última maratón en Filadelfia hace tan sólo un mes. Fue precisamente durante la preparación de esta maratón donde manifestó públicamente su deseo de conocer a P!nk.

Y gracias al poder de las redes sociales esta petición llegó a la artista, que no dudó en cerrar un encuentro con la deportista. "Tienes un tipo de valentía que no entiendo", le confesaba P!nk durante la conversación, impactada por el coraje y el ejemplo de lucha y superación de Diane: "Estás brindando consuelo a otras personas mientras pasas por esto".

Por su parte, la atleta también quiso manifestarle a P!nk lo importante que era para ella poderla conocer y charlar con ella, ya que era uno de sus grandes deseos de su lista: "Me has alegrado el día. Ni siquiera sé qué añadir a mi lista de deseos ahora. Porque estabas tan lejos, en la cima, y se ha cumplido y ahora voy a tener que pensar en algo más grande".

Tras charlar durante media hora, Diane le dijo a P!nk que no quería hacerle perder más tiempo, a lo que la cantante le respondió "No he perdido ni un segundo de mi tiempo". De hecho, P!nk todavía tenía algunas preguntas que hacerle a Diane, como cuándo empezó su pasión por las maratones.

La atleta le explicó que el atletismo siempre le había calmado y por eso empezó a correr. Más tarde se convirtió en una corredora ciega y se dio cuenta de que también era buena en eso: "la carrera de resistencia es mi terapia mental".

Por último, P!nk le cantó a Diane una versión de We are the champions de Queen que la artista ha prometido publicar en su página de Facebook.