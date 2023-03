De proteger a sus hijos a hacer lo que quiere: así vive Piqué tras su separación con Shakira y retirada del fútbol

Hace ya casi un año de la separación de Piqué y Shakira, y a pesar del tiempo parece que sigue siendo un tema que está a la orden del día.

Pero el exjugador blaugrana se niega a hablar sobre cómo ha vivido esta mediática separación - con una infidelidad y nueva pareja de por medio - que ha dado la vuelta al mundo.

Todo por sus hijos

Así lo ha afirmado en una entrevista con El País, alegando un motivo de peso para no hacerlo: "No voy a opinar, no me apetece. Cada uno tiene su responsabilidad de intentar hacer lo mejor para sus hijos", respuesta que suena un poco a pullita a su expareja Shakira, que ha lanzado un total de cuatro temas sobre su ruptura y ha dado distintas entrevistas.

El empresario no concibe que haya formas distintas de procesar el duelo, y sigue centrado en lo que para él, es lo más importante en todo este asunto, que son sus hijos Milan y Sasha. "Se trata de protegerlos. Ese es el trabajo de todos los padres con los niños. En eso estoy centrado y esa es mi labor como padre", ha afirmado el catalán.

Siempre fiel a sí mismo

El periodista Jordi Quixano ha querido seguir indagando en cómo es ahora la vida de Piqué, al que parece que "siempre le habían salido las cosas bien". "No es así", ha recalcado tajante, culpando a la prensa y a las personas sobre como transmiten e interpretan la información.

"Sigo haciendo lo que quiero. El día que muera, miraré atrás y espero haber hecho siempre lo que he querido. Quiero ser fiel a mí mismo. No me voy a gastar pasta en limpiar mi imagen", ha recalcado Gerard sobre la situción que ha estado viviendo los útimos nueve meses.

Tampoco se ha olvidado de sus más allegados, que incluyen a su actual pareja Clara Chía: "La gente que me preocupa y la que quiero es la que me conoce. El resto, no me importa. Destino mi energía en estar con los míos y darles lo que tengo. Estoy muy feliz. Ha habido cambios en mi vida y he sabido preservar la felicidad".

Su nueva vida tras retirarse del fútbol

En orden de prioridades, parece que Piqué es padre, empresario y exjugador de fútbol.

El catalán ha dejado claro que está muy centrado en sus hijos y en su nuevo proyecto de vida, pero no solo en el plano personal, también en el laboral.

Tras dejar el Fútbol Club Barcelona, Gerard se dedica casi a tiempo completo a ser el presidente de Kosmos, su empresa de medios y deporte, de la que nace la Kings Leage, proyecto que lleva junto a su socio y amigo el streamer Ibai Llanos.