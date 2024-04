Cómo supo María Pombo que sufría ELA y cómo ha afectado a su vida

María Pombo es una de las influencers más conocidas de nuestro país: acumula más de tres millones de seguidores en Instagram, es imagen de alguna de grandes marcas de joyas y cosméticas del mercado, tiene su propia firma y organiza su propio festival, el Suave Fest.

Pero además de crear contenido y sacar partido a sus empresas, María también siempre ha mostrado su lado más personas en sus redes sociales: desde su relación con su familia, pasado por su matrimonio con Pablo Castellano, sus hijos y su enfermedad; y es que la influencer padece esclerosis múltiple desde 2020.

La excocursante de El Desafío se enteró de que tenía ELA —enfermedad que también sufre su madre— durante el embarazo de su primer hijo, y reconoció que fue "un jarro de agua fría para todos". Tuvo el primer brote solo unos días después de descubrir que estaba esperando su primer hijo.

"Estuve 15 días esperando una noticia. Cuando me lo dijeron lloré, pero, aunque odio decir esto, pensé que no es una enfermedad desconocida, sé de lo que va, mi madre ha estado conmigo toda la vida”, explicó a Bertín Osborne sobre el diagnóstico, que llegó cuando el hormigueo que empezó a sentir en el pie empezó a subir por el costado.

“Fue desagradable, es la enfermedad de las mil caras, te puede dar en un ojo y dejarte sin visión unos días, te puede afectar al habla… Tuve suerte y me dio con hormigueos. Fue cuando empezamos a pasear tras el confinamiento. Cuando me subió al costado, llamé a mi tía Blanca, ya asustada y con la voz rota. Yo solo pedía que no fuera nada que yo no conociera", añadió la influencer.

La suerte de María Pombo es que conoce la enfermedad de cerca y que la medicina está cada vez más avanzada en esta materia. "Es una enfermedad que ha avanzado muchísimo y sigue avanzando. No tiene nada que ver lo que era hace 20 años con lo que es ahora", explicó al hacer pública la enfermedad.

Qué es la ELA y cómo ha afectado a su vida

Según la definición de Clínica MAYO, "la esclerosis lateral amiotrófica, llamada ELA, es una enfermedad del sistema nervioso que afecta las neuronas del cerebro y la médula espinal. La ELA hace perder el control muscular. La enfermedad empeora con el tiempo" y, además, es hereditaria.

María Pombo lo explicó también en la entrevista con Bertín Osborne de 2022: “No es una enfermedad que te fulmine en tres meses. Aunque es una faena, tengo un hijo. Por ejemplo, con mi madre no hemos ido de compras o a bailar, la ves apagándose y cada vez un poco peor. No quiero ser una carga y que se preocupen por mí o no poder acompañar a mi hijo en su boda porque no pueda andar”.

Su preocupación es evidente, pero también su optimismo. En enero de 2024, casi cuatro años después de que le diagnosticasen ELA, la creadora digital se sinceró con sus seguidores sobre cómo ha afectado la enfermedad a su vida después de que uno de ellos se interesase por su estado de salud en un "Preguntas y Respuestas".

Pese a reconocer que está bien, aseguró que no se lo quita de la cabeza. "Es algo en lo que pienso todos los días, a veces me agobia un poco más y a veces me agobia cero, pero sí que está presente", reconoció. "Luego, por ejemplo, pues hay temporadas. Como por ejemplo, ahora, que llevo cuatro días que mi lado izquierdo me pesa más, lo noto más, siento que tengo menos fuerza, como que me cuesta más", detalló sobre los síntomas físicos.

"Es un poco rara la sensación, porque lo que noto es que tengo un brazo y una pierna... En mi lado derecho sé que lo tengo, pero no lo noto, y en este [el izquierdo] como que siento la necesidad de activar la zona. Pero, vamos, ningún tipo de brotes. Y me siento llena de vitalidad, de energía, de fuerza y muy afortunada de que sea así", terminó señalando.

En estos meses, la influencer ha seguido con su vida sin ningún tipo de inconveniente: desde pasar tiempo en familia hasta viajar a Nueva York, ir a la playa o acudir a la Fashion Week.

¡Esperamos que siempre tenga la misma energía!