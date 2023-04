Qué está pasando entre Bad Bunny y Harry Styles: el ataque en Coachella y el posible motivo de su enemistad

El Coachella 2023 vivirá este domingo su última noche de festival. Frank Ocean es el artista que cerrará tres noches de música y espectáculo en el Valle de Indo (California).

El encargado de inauguarar uno de los festivales más prestigiosos del mundo fue Bad Bunny. El puertorriqueño hizo historia al ser el primer artista latino que se convertía en cabeza de cartel, un hito muy cerca del éxito de Rosalía con su 'Motochella' la segunda noche.

Sin lugar a dudas, este ha sido el Coachella más latino y españolizado de la historia.

Bad Bunny protagonizó un show lleno de perreo en el que también hubo tiempo para las baladas. Con Post Malone quiso cantar La Canción pero un falló técnico empañó su colaboración sobre el escenario.

El tuit que Bad Bunny proyectó en Coachella, ¿atacando a Harry Styles?

Otro de los momentos más comentados del show del conejo malo -y que ha eleveado sus nombres al estatus de trending topic en redes- es el mensaje que Bad Bunny proyectó en las pantallas gigantes en las que se retransmitía su performance.

Las primeras notas de El Apagon estaban empezando a sonar cuando el público vio una captura de pantalla de un mensaje de Twitter en el que se comparaba la música de Bad Bunny con la de Harry Styles. Lo escribía un usuario anónimo.

El mensaje decía: "Buenas noches. Benito pudo haber hecho 'As It Was', pero Harry nunca pudo haber hecho 'El apagón'".

Una comparación entre ambos artistas que muchos se tomaron como un ataque más allá de la comedia. El mensaje insinúa que Bad Buny sí podría cantar canciones de Harry Styles pero que al revés no sería posible.

Cabe destacar que el artista principal del año pasado en el Coachella fue Harry Styles, que llevó a cabo un show a la altura de todos los premios que ha recibido con su disco Harry's House -donde se encuentra precisamente As it Was.

Las veces que Bad Bunnny y Harry Styles se han mencionado o encontrado

Este mensaje ha desconcertado a la comunidad fan, que no entiende cuál es el origen de esta supuesta enemistad.

Aunque muchos aseguran que se trata de una broma, otros se han ofendido por este "dardo" del conejo malo hacia el ex miembro de One Direction.

Bad Bunny canta As it Was en el Carpool Karaoke

Hace solo un mes el cantante latino se subía al Carpool Karaoke de James Corden para cantar alguna de sus canciones favoritas y entre ellas se encuentra, curiosamente, la mencionada As it Was.

Bad Bunny, presente en la última gira de Harry Styles

El cantante no se perdió el show de Harry's House en Los Ángeles el pasado mes de enero.

La rivalidad por los Grammy podría ser el origen del conflicto

Aunque Bad Bunny ha mostrado en varias ocasiones su devoción por la música de Styles, algunos apuntan que esta indirecta podría tener mucho que ver con los Premios Grammy.

En la última edición de los galardones más importantes de la música, Harry Styles se llevó el Premio a Album del Año, categoría en la que Bad Bunny también estaba nominado. Ganó Harry's House en vez de Un verano sin ti.