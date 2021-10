¿Por qué Katy Perry nunca ha recibido un Grammy?

La semana pasada conocimos los nombres de los nominados a los Grammy Latinos, entre los favoritos están Camilo, C. Tangana y Juan Luis Guerra. Y si continuamos hablando de premios, están los Billboard, los MTV Video Music Awards, los American Music Awards y...¿sabéis qué? Que todos ellos los ganó Katy Perry, pero ¿por qué la artista no recibe un Grammy? La cantante lleva 13 años al pie del cañón y no ha conseguido ninguno.

Katy Perry y Orlando Bloom // Getty

Las nominaciones de Katy Perry en diversas categorías de los Grammy Awards pueden contarse con ambas manos. Ha estado nominada por proyectos como I Kissed a Girl, Teenage Dream, PRISM y Dark Horse, entre otros muchos. Sin embargo, nunca ha obtenido una sola victoria.

El tema no es nuevo, pero ha saltado a la palestra por unas declaraciones que hizo la propia Perry para la revista Variety. La artista protagoniza la portada de Power of Women del portal de entretenimiento.

Durante la entrevista, Katy Perry no se cortó un pelo y dejó claro que poco le importa ganar un Grammy a estas alturas: "he sido nominado 13 veces y para ser honesta, siempre me baso en números y ellos no mienten. Y estoy bien con eso. Todos tienen una opinión y eso es maravilloso, pero los números son números. Las matemáticas son sagradas."