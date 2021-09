Lo que no se vio de la boda de Elena Furiase: la petición de Lolita, la fiesta de los Flores y los discursos de Alba, Guillermo y Mariola Orellana

Ya ha pasado más de una semana desde que Elena Furiase y Gonzalo Sierra se dieron el sí quiero en la finca Dehesa Montenmedio (Vejer de la Frontera, Cádiz).

Un evento en el que la actriz lució hasta cuatro vestidos de novia y estuvo acompañada de toda su familia. Desde su hermano Guillermo Furiase, que le dedicó unas divertidas palabras; su prima Alba Flores que pronunció un emotivo discurso; su madre Lolita, su tía Rosario o su primera Lola Orellana, entre muchas caras conocidas.

Ahora se han publicado en redes sociales más vídeos de la celebración donde puede apreciarse que sin duda el 18 de septiembre de 2021 se ha convertido en una fecha inolvidable para todo el clan Flores.

La fiesta de todos los Flores juntos

En un momento de la celebración, Rosario Flores cogió el micrófono para interpretar uno de sus mayores éxitos: Muchas flores. Con Alba Flores y otros familiares a los coros. En el vídeo de este momentazo se pueden ver bailando a la propia Elena, a su madre Lolita, a su hermano Guillermo, a Antonio Carmona, a Ana Milán o a Yolanda Ramos, entre muchos otros.

La petición de Lolita a los novios

En otro de los vídeos se ve a Lolita muy emocionada durante la celebración y cómo le hace una petición a los novios: "Os quiero mucho, que seáis muy felices y que me deis una nieta pronto, para ponerle lazos y pintarle los morros".

Alba Flores se queda sin voz

Alba Flores, prima de Elena Furiase, se quedó prácticamente sin voz durante la fiesta, tal como se le oye decir en uno de los vídeos mientras está intentando cantarle una canción. "Si no fuese por ti cantar no merece la pena", le canta a su prima para después fundirse en un emotivo abrazo.

Los discursos de Alba Flores y Guillermo Furiase

Antes de arrancarse a cantar, Alba Flores le dedicó unas emotivas palabras a los novios: "Hoy estáis juntando a dos familias. Y no solo a dos familias, a toda una comunidad de gente, de amigos. Me apetecía daros las gracias porque es un acto valiente, optimista, el casarse y tener hijos en este mundo y me hacéis creer en un mundo mejor".

la actriz continuó haciendo un paralelismo de esta comunidad que se había formado en la boda con los árboles en un bosque, tal como recogió en exclusiva la revista ¡Hola!: "Los árboles se comunican por debajo de la tierra gracias a las raíces. Un bosque es capaz de saber cuando hay otro árbol que necesita nutrientes y está dañado. Se van pasando lo que necesitan unos a otros. Es curioso que no lo hacen solo con los árboles de su misma especie, lo hacen todo el bosque. De alguna manera saben cómo sanarse los unos a los otros".

Guillermo Furiase, hermano de Elena, también quiso dedicarles unas palabras a los novios durante la ceremonia. "Eres especial. Tienes una luz interna que muchos la conocen, y otros no la conocen", le dijo a su hermana, para después dirigirse a Gonzalo Sierra: "Y a ti, Toti, decirte que la cuides porque tienes un sol maravilloso".

"Ele, tú has sido mi ángel desde que era un niño. Estoy feliz de que te hayas casado con Gonzalo, porque también es mi mejor amigo. Te pido perdón por devolvértelo a la mitad muchas veces, pero no era mi intención. ¡Sabéis que eso es el ADN!", continuó diciéndole a modo de broma, tal como recogió la revista ¡Hola!

El discurso de Mariola Orellana

Mariola Orellana, mujer de Antonio Carmona y mánager de Lolita y Rosario Flores, también quiso dirigirse a los invitados de la ceremonia: "Estáis todos guapísimos, sois una maravilla y lo que quieren ellos es que disfrutéis y saquéis todo ese amor que lleváis dentro en un día como hoy para compartirlo, que los que están arriba también estén presentes. Que sea tan grande nuestra emoción que puedan estar presentes con todos nosotros".