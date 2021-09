Las divertidas palabras de Guillermo Furiase en la boda de su hermana Elena Furiase y su amigo Gonzalo Sierra

Guillermo Furiase fue uno de los protagonistas de la boda de su hermana Elena Furiase y su amigo Gonzalo Sierra. El hijo pequeño de Lolita Flores y el argentino Guillermo Furiase tuvo un papel clave en los inicios de la pareja -fue quien los presentó- y también en la ceremonia. Gonzalo lo eligió como testigo.

Guillermo Furiase, Furi, como lo conocen sus amigos, fue el primero en provocar las lágrimas de Elena ya que pronunció un emotivo discurso al principio de la ceremonia civil.

"Ele, tú has sido mi ángel desde que era un niño. Estoy feliz de que te hayas casado con Gonzalo, porque también es mi mejor amigo. Te pido perdón por devolvértelo a la mitad muchas veces, pero no era mi intención. ¡Sabéis que eso es el ADN!", fue una de las partes más divertidas del discurso que recoge este miércoles la revista ¡Hola!,

Nieto de Lola Flores y El Pescadilla, Guillermo Furiase es conocido por su asombroso parecido a su tío Antonio Flores, que le ha dado cierto protagonismo en medios.

El joven de de 27 años (nació el 2 de diciembre de 1993), era hasta ahora uno de los más desconocidos del clan -junto a su prima Lola Orellana- hasta que este verano publicó su su primera canción en solitario. El Son vio la luz el jueves 24 de junio con Guillermo como protagonista principal del videoclip. La segunda, Que me haces, ha llegado este miércoles 22 de septiembre.

"Del flamenco no me olvido nunca, pero yo no hago flamenco al uso. Habrá fusiones, pero no habrá flamenco cerrado", dijo en una entrevista con El País después de lanzar el tema, donde confesó también que el apellido Flores es un responsabilidad: "No quiero dejar mal a nadie".

La viva imagen de su tío Antonio Flores

Guillermo Furiase luce melena y barba y al verlo es casi imposible no acordarse de su tío Antonio Flores, fallecido el 30 de mayo de 1995. Lo dice también su tía Rosario, aunque ella evoca el espíritu de su hermano.

“Guillermo se parece mucho en personalidad a mi hermano. Es muy músico como él, está todo el día componiendo. Escribe muy bien y algún día puede darnos una sorpresa", contó en 2018 en el programa Lazos de Sangre.

También ha hablado en estos término Lolita Flores, que es probablemente quien mejor lo conoce: "Me recuerda muchas veces a mi hermano sobre todo en su forma de ser, en el pronto que tiene”.

La voz no recuerda tanto a la de su tío, aunque Guillermo Furiase ha interpretando algunos de sus temas. En este vídeo canta Siete vidas, su segunda canción más reproducida en YouTube.

Con la guitarra a cuestas

La sangre artística corre por las venas de Guillermo Furiase, pero su idea inicial no era dedicarse a la música. Quería ser piloto hasta que con 20 años le despertó el gusanillo y montó su primera banda.

Albha Music nació en 2014 y en 2015 publicó su primer álbum, Rey de Nada. Ese año acompañó a Triana en su gira por España y en 2016 paralizó sus publicaciones en redes sociales.

Eso no frenó a Guillermo Furiase, que desde que abrió su cuenta de Instagram no ha parado de publicar vídeos suyos tocando la guitarra. Aprendió con 12 años y ya en esa época compuso sus primeras canciones.

Un papel en el cine y su debut como modelo

La música es su presente y su futuro, en su pasado esté el cine. En 2017 participó en la película Que baje Dios y lo vea. Interpretó al gitano Jesús Heredia y él mismo se encargó de promocionar este debut en sus redes sociales.

Es hasta ahora su único trabajo en la gran pantalla. Un año más tarde protagonizó junto a Marina Carmona, hija de Mariola Orellana y Antonio Carbona, la serie Dulces de Barrio, creada para Instagram y en la que daban vida a un matrimonio a punto de tener cuatrillizos.

No le importaría seguir por este camino, aunque ahora su prioridad es su música. "Me he hecho castings, que a lo mejor alguno sale. Ojalá que sí. Pero, vamos, ahora mismo no me preocupa. Yo estoy centrado en la música", contó en El País.

A estos trabajos como actor hay que añadir su trabajo como modelo. Este mismo 2021 debutó como maniquí en la presentación de la nueva colección de Eduardo Navarrete en Madrid.

Guillermo Furiase, en el desfile de Eduardo Navarrete en abril de 2021 en Madrid. // Gtresonline

Exnovias conocidas

El corazón de Guillermo Furiase está, que se sepa, desocupado. Decimos que se sepa porque late con fuerza. Desde que terminó su relación con la periodista Claudia García se han publicado numerosas fotos suyas con jóvenes, aunque ninguna se ha confirmado como pareja.

La relación con la sevillana Claudia García empezó en 2015 y acabó un año más tarde. La joven, de la que dicen se parece físicamente a Sara Carbonero, era entonces redactora de Moto GP y colaboraba con la revista Motorbike Magazine.

Antes de ese noviazgo, Guillermo estuvo saliendo varios meses con la actriz y bloguera catalana Teresa Riott. Fue allá por 2012, cuando tenía 18 años.

La pintura y su prima Lola

La vena artística de Guillermo Furiase no sólo se limita a la música o a la actuación. Como su prima Lola Orellana, Guillermo Furiase también pinta. Su primera obra la compartió en Instagram en julio de 2020.

Le gusta mucho dibujar y en Instagram muestra sus bocetos, aunque, si se trata de presumir de dibujos, prefiere mostrar los de su prima Lola Orellana. Con la hija de Rosario Flores mantiene una estrecha relación como con todo el clan, especialmente con su hermana y su sobrino Noah, del que dice es su gran amor.

El lazo de los hermanos es tan fuerte que este mes de junio se han animado a posar juntos en una revista. Es su primera vez, aunque lo más probable es que vengan otras después.