Quevedo recibirá la Medalla de Oro de Las Palmas de Gran Canaria

Quevedo está viviendo un momento muy especial en su carrera con el lanzamiento de su discoEL BAIFO, el cual ha recibido muy buenas críticas, sobre todo por el homenaje y cariño hacia las islas que se puede apreciar en él.

Sin embargo, lo que muy pocos se esperaban es que Pedro Luis Domínguez Quevedo recibiera una Medalla de Oro por parte del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

Sin embargo, no será el único, sino que el 23 de junio se celebrará un acto institucional de entrega de Honores y Distinciones en el que se entregarán un total de ocho Medallas de Oro y nombrar a cuatro Hijas e Hijos Predilectos y cuatro Hijas e Hijos Adoptivos.

Estas distinciones reconocen los méritos y trayectoria de personas e instituciones por su aportación a la ciudad.

Todas las personalidades reconocidas

Medallas de Oro

Pedro Luis Domínguez Quevedo

Astican

Hospital San José

Asociación Bientratar Me Cuido, Te Cuido, Cuidamos

Coral Cantata del Club Victoria

Federación de Agrupaciones Folclóricas de Gran Canaria

Clipper

Asociación de Vecinos Artemi

Hijos e hijas predilectos

José Manuel Brito López

Josefa Dácil González Ruiz

Jonathan Viera Ramos

Roberta Marrero Gutiérrez

Hijos e hijas adoptivos