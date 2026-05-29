Quevedo recibirá la Medalla de Oro de Las Palmas de Gran Canaria
El Ayuntamiento ha acordado en un Pleno otorgar un total de ocho Medallas de Oro y nombrar a cuatro Hijas e Hijos Predilectos y cuatro Hijas e Hijos Adoptivos.
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Quevedo está viviendo un momento muy especial en su carrera con el lanzamiento de su discoEL BAIFO, el cual ha recibido muy buenas críticas, sobre todo por el homenaje y cariño hacia las islas que se puede apreciar en él.
Sin embargo, lo que muy pocos se esperaban es que Pedro Luis Domínguez Quevedo recibiera una Medalla de Oro por parte del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
Sin embargo, no será el único, sino que el 23 de junio se celebrará un acto institucional de entrega de Honores y Distinciones en el que se entregarán un total de ocho Medallas de Oro y nombrar a cuatro Hijas e Hijos Predilectos y cuatro Hijas e Hijos Adoptivos.
Estas distinciones reconocen los méritos y trayectoria de personas e instituciones por su aportación a la ciudad.
Todas las personalidades reconocidas
Medallas de Oro
- Pedro Luis Domínguez Quevedo
- Astican
- Hospital San José
- Asociación Bientratar Me Cuido, Te Cuido, Cuidamos
- Coral Cantata del Club Victoria
- Federación de Agrupaciones Folclóricas de Gran Canaria
- Clipper
- Asociación de Vecinos Artemi
Hijos e hijas predilectos
- José Manuel Brito López
- Josefa Dácil González Ruiz
- Jonathan Viera Ramos
- Roberta Marrero Gutiérrez
Hijos e hijas adoptivos
- Javier Santaolalla Camino
- Marcela Nereida Castro González
- José Antonio Caminero Luna
- Cecilia Dorado García