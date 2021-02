Omar Montes, la promesa del boxeo convertida en estrella del reguetón rodeada de dinero y fama

Pocas personas sabían quién era Omar Montes antes del 2018. Su relación con la hija de Isabel Pantoja le puso en el punto de mira de la prensa rosa y desde entonces ha sabido gestionar su fama y talento hasta convertirse varios años después en toda una promesa y estrella del reguetón en España.

El cantante, que visita el Hormiguero presentando junto con Ana Mena su nuevo tema 'Solo', comenzó a despegar con su carrera musical poco tiempo después de cortar su relación con Isabel Pantoja, la hija de la tonadillera.

Así pasó Omar Montes de ser una promesa del boxeo a participar en innumerables realities de televisión como 'Mujeres y Hombres y Viceversa' o 'Supervivientes', ganando la edición del 2019 y un premio en metálico de 200.000 euros. Poco después, el artista daba el salto a la música. ¡y desde entonces no ha dejado de cosechar éxitos!

👉 Así es la inquietante muñeca que Omar Montes robó de Cantora: "No me juzgues"

El 'boom' vino gracias a la colaboración con Bad Gyal en su tema 'Alocao'. Canción que en 2019 se colocaba en los puestos más altos de las listas de reproducción del país, batiendo récords de reproducciones durante semanas.

Tal fue su éxito que ambos artistas consiguieron consagrar sus carreras musicales de forma individual y, actualmente, cuentan con millones de fans entre la comunidad hispanohablante. Tras 'Alocao' llegaron para Omar más éxitos como sus canciones 'Rubia', 'Rebelde' con Beatriz Luengo y Yotuel o el tema 'Mute' con Cali El Dandee y Lérica.

👉 Omar Montes, Beatriz Luengo y Yotuel reivindican la libertad de las mujeres en 'Rebelde'

.

LA INFANCIA DE OMAR MONTES: MUY DURA Y RODEADA DE PROBLEMAS ECONÓMICOS

.

Sin embargo, no todo en la vida de Omar Montes han sido éxitos musicales y televisivos. Sus orígenes son muy humildes. Un hecho que siempre ha llevado con orgullo y dice tener presente todos los días de su vida.

Nacido en el humilde barrio madrileño de Pan Benito de Carabanchel, en innumerables ocasiones ha contado la dura infancia que vivió. De padres divorciados, fue criado por su abuela Mariángeles, a la que siempre dice haber considerado como su verdadera madre.

Un accidente de tráfico mortal que acabó con la vida de su prima – considerada para él como una hermana – le sumió en una profunda depresión, que le llevó a tener fuertes problemas de control de la agresividad en el colegio y en su vida personal.

El nacimiento de su hijo, Omar Jr -fruto de la relación que mantuvo con su expareja Nuria Hidalgo-, acrecentó sus problemas económicos hasta tal punto, que él mismo ha reconocido tuvo que robar paquetes de pañales, porque no se podía permitir comprarlos.

👉 Omar Montes habla de su pasado como boxeador y muestra su lado más solidario durante la crisis del coronavirus

Sin embargo, su amistad con el hijo de Isabel Pantoja, Kiko Rivera, al que conoció siendo portero de una famosa discoteca en el barrio de Chueca de Madrid le llevó a conocer a Isa Pantoja, y de ahí al éxito.

.

ÉXITO, FAMA Y DINERO EN LA VIDA DE OMAR MONTES

.

Actualmente cuenta con más de medio millón de seguidores en su canal de YouTube, y su personalidad sencilla, carismática y algo gamberra, le ha llevado a ser un referente tanto en música urbana como en las redes sociales.

👉 Así es la inquietante muñeca que Omar Montes robó de Cantora: "No me juzgues"

.

¿CUÁNTO DINERO TIENE OMAR MONTES?

.

Este aumento de la popularidad de Omar Montes, ha hecho que, en muy poco tiempo, haya conseguido amasar una pequeña fortuna. Si contamos los 200.000 euros que logró ganar con su participación en 'Supervivientes' y que el reguetonero lograba embolsarse mensualmente - según informaba El País a mediados del año pasado-, aproximadamente 160.000 euros al mes solo en beneficios por su música, podemos hacernos una idea del dinero que ha conseguido en los últimos años.

Además, varias fuentes cercanas a él afirmaron que los beneficios que conseguía por cada uno de los conciertos que realiza oscilan también entre los 20.000 y los 30.000 euros. Y teniendo en cuenta que el cantante solía realizar al menos media docena de eventos y conciertos al mes antes de la pandemia, las cifras aumentan considerablemente.

Algo que explicaba por su paso por el programa de 'La Resistencia' al afirmar al ser preguntado por David Broncano que "tenía menos dinero que Messi pero más que Jesé".

.

OMAR MONTES EN EL HORMIGUERO

.

Esta no es la primera vez que Omar Montes visita El Hormiguero. La anterior, coincidía con el 32 cumpleaños del artista y la polémica generada tras asistir a una fiesta multitudinaria sin respetar las medidas de distanciamiento ni llevar mascarilla en verano. Algo de lo que el cantante aseguró sentirse avergonzado. "¿Vas a hacer a otra fiesta ilegal o te vas a portar bien?", le preguntaba Motos, a lo que respondía: "No la hice yo. Di una imagen horrorosa. Lo asumo y pido perdón. No pretendo ser referente de nada ni de nadie. No soy ejemplo de nada".

Además, habló de su intención de hacer una colaboración con Rosalía: "Estamos viendo a ver si hacemos una cosilla", comentaba, añadiendo: "Poca gente me ha ayudado. Y si Rosalía se ofrece a hacer un remix conmigo es mayormente para echarme un cable. Es de valorar. Me encanta Rosalía y me encanta el talento de España. Tenemos que apoyarnos los de aquí. Rosalía es una grande. Me encanta. Le mando un beso desde aquí", comentaba Omar.

Después de cantar 'Alocao' sin auto-tune, le confesó a Pablo Motos cuándo dinero llevaba en el bolsillo: "Lo justo. 4.000 o 5.000 eurillos. Imagina que paso por la tienda de Versace o de Gucci y si no llevas el dinero… ¡A ver qué haces!", bromeaba -o no- Omar Montes:

👉 Omar Montes confiesa cómo fue su primer beso: "Me quedé frío"