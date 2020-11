Camilo y El Alfa homenajean a República Dominicana y su gente en 'Bebé'

Tras su reciente nominación a los premios Grammy, Camilo presenta 'Bebé', un adelanto de su próximo disco. 'Bebé' es un tema muy personal que cuenta con la colaboración de El Alfa.

Y para presentarlo, lo acompañan de un videoclip que es todo un homenaje a República Dominicana, tierra natal de El Alfa. Un video cargado de imágenes que muestran el lado más alegre y romántico del Caribe.

"Mi aproximación a la música es siempre desde la ilusión, de lo que mi corazón me pide y en este momento lo que quiere es bailar pegadito y apretado. Esta canción es un deseo de compartir con un artista que admiro y que me parece único en su especie como El Alfa. Estoy aprendiendo mucho de él y su alegría invadió esta canción de arriba abajo. ‘BEBÉ’ es un homenaje al sonido que representa esta canción con el cariño tan especial que siento por República Dominicana, un país que amo con todo mi corazón”, expresa Camilo.

Filmado en diferentes lugares de la Provincia de Samaná (República Dominicana) incluyendo Samaná, Las Galeras y Las Terrenas y bajo la dirección de Evaluna Montaner y Cristian Saumeth, el video muestra la belleza natural del país y su hermosa gente.

Además, cuenta con la colaboración de tres invitados muy especiales: los padres, Lía Correa y Eugenio Echeverry; y su hermana Manuela.

La canción, ya disponible en todas las plataformas digitales, llega tras el éxito de su tema 'Vida de Rico' que ha conseguido posicionarse entre los números uno de las canciones latinas más escuchadas en la lista de Billboard.

CAMILO NOS CONTARÁ LOS DETALLES DE SU NUEVO DISCO

Tanto 'Bebé' como 'Vida de Rico' formarán parte del nuevo disco de estudio de Camilo, cuya publicación está prevista para principios del 2021. Sobre este nuevo trabajo, Camilo nos desvelará más detalles muy pronto en una entrevista para Europa FM.

Pero Por Primera Vez, el álbum que lanzó el pasado mes de abril, sigue dándole alegrías. Gracias a él, consiguió la nominación a Mejor disco del año en los Latin Grammy y se llevó a casa la estatuilla a Mejor Canción Pop del Año con su tema de éxito 'Tutú'.

Además, esta semana ha sido nominado a los Grammy dentro de la categoría Mejor Álbum Pop Latino o Urbano por su disco Por Primera Vez por el que competirá el próximo 31 de enero del 2021 con artistas como Bad Bunny, Ricky Martin o Kany García.

LETRA DE 'BEBÉ' DE CAMILO JUNTO A EL ALFA

[Intro: Camilo]

Un, dos, tres y

[Verso 1: Camilo]

El la'o de tu cama que estaba caliente se está congelando

Miro el teléfono y toda' tus foto' me están torturando

No te olvido todavía, ¿quién te dijo esa mentira?

Sabes que yo no te olvido

Yo no quiero alas pa' volar a otro lugar

Yo solamente quiero estar contigo

[Coro: Camilo]

Dime ya por qué, eh-eh

Dime por qué te fuiste, dímelo, bebé

Dime ya por qué, eh-eh

¿Por qué no me llamas? ¿Es que no me extrañas?

Dime por qué, eh-eh

Dime por qué te fuiste, dímelo, bebé

Dime ya por qué, eh-eh

¿Por qué no me llamas? ¿Es que no me extrañas, bebé?

[Verso 2: El Alfa]

Yah (¡Wuh!)

Mami, no te vaya', tú ere' mi tesoro

Sin ti yo no vivo, mi amor, yo no como

A mis amigo' en la calle no le' hago coro

Yo llego volando a'onde ti, no demoro

Dámelo hoy, no me diga' tomorrow

Esa caderita y tu cuerpo devoro

Tú ere' mi perla, diamante y tesoro

Lo que yo má' amo en el mundo y no coro

Sí, 'toy loco por volver a tenerte

Sí, mi cama dice que eres mi suerte

Sí, la única que me ama y no e' por lo que tengo

Hay algo tuyo que se viene 'onde mí, pero no me detengo

[Coro: Camilo]

Dime ya por qué, eh-eh

Dime por qué te fuiste, dímelo, bebé

Dime ya por qué, eh-eh

¿Por qué no me llamas? ¿Es que no me extrañas?

Dime por qué, eh-eh (¿Por qué te fuiste?)

Dime por qué te fuiste, dímelo, bebé (No te me vayas)

Dime ya por qué, eh-eh (No, baby)

¿Por qué no me llamas? ¿Es que no me extrañas, bebé?

[Puente: El Alfa & Camilo]

Yo sé que esa boca tuya solo quiere con la mía

Solo queda tu recuerdo pa' arroparme noche y día

Yo sé que esa boca tuya solo quiere con la mía

Una vida sin tus beso' yo no sé cómo sería

[Coro: Camilo]

Dime ya por qué, eh-eh

Dime por qué te fuiste, dímelo, bebé

Dime ya por qué, eh-eh

¿Por qué no me llamas? ¿Es que no me extrañas?

Dime por qué, eh-eh

Dime por qué te fuiste, dímelo, bebé

Dime ya por qué, eh-eh

¿Por qué no me llamas? ¿Es que no me extrañas, bebé?